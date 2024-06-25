Цены +20% к осени: новые санкции Евросоюза больно ударят по карманам россиян



В сети активно обсуждают последствия очередного европейского пакета антироссийских санкций. Подробности собрал «Коммерсантъ».



Согласно источнику, вчера, 24 июня 2024 года, Евросоюз ввел новый пакет антироссийских санкций. Среди прочего, он предусматривает полный запрет на использование СПФС Банка России. «Система передачи финансовых сообщений» используется как альтернатива SWIFT, от которой российские банки были отключены еще пару лет назад.







Теперь компаниям и организациям, работающим в ЕС, будет запрещено подключаться к СПФС и совершать трансакции с юридическими лицами, которые ею пользуются за пределами РФ. Поскольку всё это не касается внутрироссийских расчетов, то санкции никак на них не повлияют.



А вот импортно-экспортные операции пострадают весьма серьезно. Поскольку SWIFT и СПСФ для расчетов между иностранными и российскими компаниями теперь недоступны, оставшиеся немногочисленные способы связи подорожают. В связи с этим эксперты, опрошенные «Коммерсантом», прогнозируют к осени резкий рост цен на зарубежные товары, в первую очередь электронику — смартфоны, планшеты, ноутбуки и так далее. А еще новые реалии могут означать затягивание сроков прохождения платежей и снижение объемов товарооборота, причем даже с Китаем. Импорт из этой страны может подорожать на 10-20% в ближайшее время — в сентябре-октябре.