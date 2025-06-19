Цены билетов на поезда и самолеты с iPhone оказались дороже, чем у владельцев Android-смартфонов

На стоимость влияют сразу несколько критериев.
Эксперт подчеркнул, что кроме операционной системы смартфона на стоимость билетов влияют следующие факторы:
• Тревел-сервис
• Направление путешествия
• Класс билета
• Регион покупки билета
• Время суток при покупке билета
«Цена также может меняться в зависимости от региона, из которого заходит пользователь в приложение. Платформы ориентируются на собственную экономику и формируют предложения с учетом платежеспособности людей в конкретном месте и спроса в нем [...] Сервисы не ориентируются на личность пользователя — важен регион. На основе этой информации выстраивается ценовая модель, которая позволяет бизнесу оптимизировать продажи по территориям», — добавил Требухов.
Для определения региона и формирования цены сервисы используют различные идентификаторы устройства пользователя. В частности — IP-адрес смартфона.
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