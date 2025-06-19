Цены билетов на поезда и самолеты с iPhone оказались дороже, чем у владельцев Android-смартфонов





На стоимость влияют сразу несколько критериев. На стоимость влияют сразу несколько критериев. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Цена также может меняться в зависимости от региона, из которого заходит пользователь в приложение. Платформы ориентируются на собственную экономику и формируют предложения с учетом платежеспособности людей в конкретном месте и спроса в нем [...] Сервисы не ориентируются на личность пользователя — важен регион. На основе этой информации выстраивается ценовая модель, которая позволяет бизнесу оптимизировать продажи по территориям», — добавил Требухов.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Об этом рассказал руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов. По его словам, билеты купленные с iPhone могут быть на 5-7% дороже, чем если бы их оформляли с помощью устройств на базе Android.Эксперт подчеркнул, что кроме операционной системы смартфона на стоимость билетов влияют следующие факторы:• Тревел-сервис• Направление путешествия• Класс билета• Регион покупки билета• Время суток при покупке билетаДля определения региона и формирования цены сервисы используют различные идентификаторы устройства пользователя. В частности — IP-адрес смартфона.