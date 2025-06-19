Цены билетов на поезда и самолеты с iPhone оказались дороже, чем у владельцев Android-смартфонов

Артем
ыероыкеркеофякео.png

На стоимость влияют сразу несколько критериев.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Об этом рассказал руководитель отдела мобильной рекламы в digital-агентстве RTA Михаил Требухов. По его словам, билеты купленные с iPhone могут быть на 5-7% дороже, чем если бы их оформляли с помощью устройств на базе Android.

Эксперт подчеркнул, что кроме операционной системы смартфона на стоимость билетов влияют следующие факторы:

• Тревел-сервис
• Направление путешествия
• Класс билета
• Регион покупки билета
• Время суток при покупке билета

«Цена также может меняться в зависимости от региона, из которого заходит пользователь в приложение. Платформы ориентируются на собственную экономику и формируют предложения с учетом платежеспособности людей в конкретном месте и спроса в нем [...] Сервисы не ориентируются на личность пользователя — важен регион. На основе этой информации выстраивается ценовая модель, которая позволяет бизнесу оптимизировать продажи по территориям», — добавил Требухов.

Для определения региона и формирования цены сервисы используют различные идентификаторы устройства пользователя. В частности — IP-адрес смартфона.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Газета.ru
Cсылки по теме:
Стоит ли обновляться с iPadOS 18 на iPadOS 26: cобрали все за и против
Вышли первые публичные бета-версии iOS 18.6
Apple избавилась от культового элемента в macOS Tahoe

Рекомендации

Рекомендации

Google ищет сотрудника со знанием русского языка. Хочет вернуться в Россию, а тут уже ждут приставы
Какой базовый iPhone купить в 2025 году — 12, 13, 14, 15 или 16? Ответ вас очень удивит
«Google Фото» дарит скрытую, но суперполезную опцию бесплатно. Как включить?
Таксисты стали считать стоимость поездок через хитрое приложение. Получается в разы дороже

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4023
kardigan
Маразм крепчал..
50 минут назад
#
Yuri Konst
+72
Yuri Konst
Где ФАС???
36 минут назад
#
tellurian
+2455
tellurian
Так же было уже с такси. Два смартфона рядом и цена разная.
Хотя тут алгоритмы Яндекса ещё решают. Два шакала, спрос выше и цена растёт.
8 минут назад
#