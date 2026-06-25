Цены на гаджеты Apple улетели в космос. Вот что изменилось

HomePod mini — $129 (было $99);

HomePod — $349, (было $299);

Apple TV — $199, (было $129);

iPad Air — $749, (было $599);

iPad Pro — $1199, (было $999);

MacBook Neo — $699, (было $599);

MacBook Air — $1299, (было $1099);

MacBook Pro — $1999, (было $1699);

iMac — $1499, (было $1299);

Mac Studio (M4 Max) — $2499, (было $1999);

Mac Studio (M3 Ultra) — $5299, (было $3999);

Vision Pro — $3699, (было $3499).

Компания Apple резко повысила цены почти на все устройства в нескольких продуктовых линейках.Вот что подорожало:Похоже, что AirPods, Studio Display и аксессуары по типу Apple Pencil — единственные линейки продуктов, которые не пострадали.На прошлой неделе Apple объявила о подготовке к повышению цен на всю свою линейку продуктов, и генеральный директор Тим Кук подтвердил, что этот шаг неизбежен.Теперь точно ясно, что следующие iPhone, Apple Watch и AirPods будут дороже прошлогодних.