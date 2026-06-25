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Цены на гаджеты Apple улетели в космос. Вот что изменилось

Фархад


Компания Apple резко повысила цены почти на все устройства в нескольких продуктовых линейках.

Вот что подорожало:
  • HomePod mini — $129 (было $99);
  • HomePod — $349, (было $299);
  • Apple TV — $199, (было $129);
  • iPad Air — $749, (было $599);
  • iPad Pro — $1199, (было $999);
  • MacBook Neo — $699, (было $599);
  • MacBook Air — $1299, (было $1099);
  • MacBook Pro — $1999, (было $1699);
  • iMac — $1499, (было $1299);
  • Mac Studio (M4 Max) — $2499, (было $1999);
  • Mac Studio (M3 Ultra) — $5299, (было $3999);
  • Vision Pro — $3699, (было $3499).


Похоже, что AirPods, Studio Display и аксессуары по типу Apple Pencil — единственные линейки продуктов, которые не пострадали.

На прошлой неделе Apple объявила о подготовке к повышению цен на всю свою линейку продуктов, и генеральный директор Тим Кук подтвердил, что этот шаг неизбежен. 

Теперь точно ясно, что следующие iPhone, Apple Watch и AirPods будут дороже прошлогодних.
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Комментарии (1)

+289
Gabriel
Цифровая инфляция.
Сегодня в 16:59
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