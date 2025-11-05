Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Цены на интернет и связь ощутимо взлетят в 2026 году

Артем
Снимок экрана 2025-11-05 102652.png
Фото: Unsplash

Увеличение стоимости тарифом может превысить 10%.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На фоне роста расходов на обслуживание сетей 96% мобильных операторов поднимут стоимость тарифов, сообщают «Ведомости». Из них 48% компаний планируют повышение цен на 5-10%, у 16% подорожание превысит 10%.

Таким образом компенсация затрат на ремонт, приобретение оборудования, сопутствующее ПО, зарплаты сотрудникам и прочие расходы, ложатся на плечи абонентов. Больше всего подорожают пакеты, объединяющие мобильную связь и домашний интернет, а также корпоративные сервисы защиты. По мнению некоторых компаний, рост цен связан, в том числе, с повышенной популярностью комплексных пакетов услуг. 

ФАС обязуется контролировать обоснованность роста цен на связь.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Ведомости
Cсылки по теме:
Операторы связи начнут блокировать лишние сим-карты
Роскомнадзор усилил борьбу с мошенниками. Абоненты операторов без «Антифрода» попали под раздачу
Мобильный интернет слабеет в регионах. Все оборудование уходит на поддержку Москвы

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2686
tellurian
Лучше напишите что подешевеет. :)
час назад в 10:52
#
kardigan
+4216
kardigan
Так его просто нет!🤣
час назад в 10:55
#
+265
acinatnas
Как и каждый год. Ничего нового.
час назад в 10:58
#
Anatoly076
+382
Anatoly076
Самое прикольное по моему личному мнению, выглядит так, что старое г**но оборудование становится все дороже обслуживать, поэтому мы знаем кто нам в этом поможет.
А вот снизить аппетиты свои по прибыли — нашли дураков. Ну создали бы «фонд» поддержания сетей, и отчисляли бы туда 10-15% всех денег на протяжении 10 лет. И всем было бы счастье.
А еще можно было бы попробовать прекратить сидеть на Голландском оборудовании и потихоньку пересаживаться на новое, дешевле Китайское (Huawei).

Это напоминает обслуживание 40-ка летнего мерседеса, с заменой всего по кругу, и вроде даже за недорого. Но все время ему нужны деньги. Нельзя вот просто сесть и поехать. 🤣🤣🤣
час назад в 11:29
#
tellurian
+2686
tellurian Anatoly076
Учитывая санкции, хуавей не дешевое оборудование.
Китайцы не дураки.
В лучшие годы они почти бесплатно отдавали оборудование (в конкурсах для борьбы с западным), но потом выкручивали руки на обслуживании. Работаю в этой теме и многое повидал.
21 минуту назад
#