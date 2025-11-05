Цены на интернет и связь ощутимо взлетят в 2026 году

Фото: Unsplash
Увеличение стоимости тарифом может превысить 10%.
Таким образом компенсация затрат на ремонт, приобретение оборудования, сопутствующее ПО, зарплаты сотрудникам и прочие расходы, ложатся на плечи абонентов. Больше всего подорожают пакеты, объединяющие мобильную связь и домашний интернет, а также корпоративные сервисы защиты. По мнению некоторых компаний, рост цен связан, в том числе, с повышенной популярностью комплексных пакетов услуг.
ФАС обязуется контролировать обоснованность роста цен на связь.