Цены на интернет и связь ощутимо взлетят в 2026 году



Фото: Unsplash



Увеличение стоимости тарифом может превысить 10%.

На фоне роста расходов на обслуживание сетей 96% мобильных операторов поднимут стоимость тарифов, сообщают «Ведомости». Из них 48% компаний планируют повышение цен на 5-10%, у 16% подорожание превысит 10%.Таким образом компенсация затрат на ремонт, приобретение оборудования, сопутствующее ПО, зарплаты сотрудникам и прочие расходы, ложатся на плечи абонентов. Больше всего подорожают пакеты, объединяющие мобильную связь и домашний интернет, а также корпоративные сервисы защиты. По мнению некоторых компаний, рост цен связан, в том числе, с повышенной популярностью комплексных пакетов услуг.ФАС обязуется контролировать обоснованность роста цен на связь.