Цены на интернет в России скоро вырастут

Фото freepik



Участники российского телекоммуникационного рынка сообщили о резком росте цен на оптоволокно, поставляемое из Китая. По информации Участники российского телекоммуникационного рынка сообщили о резком росте цен на оптоволокно, поставляемое из Китая. По информации «Ведомостей» , за несколько месяцев стоимость продукции для российских заказчиков увеличилась в 2,5–4 раза. Китай остаётся ключевым поставщиком на мировом рынке, на его долю приходится более 60% производства оптоволокна, поэтому динамика внутренних цен в этой стране напрямую влияет на глобальные расценки.

Генеральный директор ComNews Group Леонид Коник привёл конкретные цифры подорожания. В начале 2025 года километр оптоволокна стандарта G.652D стоил около 16 юаней (примерно 180 рублей), к концу года он подорожал до 25 юаней (около 280 рублей), а в январе 2026 года достигла 40 юаней за километр, что эквивалентно примерно 440 рублям.Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с глобальным дефицитом оптоволокна, который наблюдается не только в России, но и во всём мире. Генеральный директор завода «Инкаб» Александр Смильгевич пояснил, что спрос резко вырос со стороны оборонной промышленности, а также крупных технологических компаний, которые создают инфраструктуру для систем искусственного интеллекта. По его оценкам, напряжённость с ценами в этой отрасли может сохраниться минимум до 2027 года.Крупные российские операторы уже отреагировали на изменение рыночной ситуации. Представитель «Транстелекома» сообщил, что закупленного кабеля хватит для выполнения запланированных проектов в первом полугодии 2026 года, однако компания рассматривает возможность смены поставщика. В «МегаФоне» отметили, что поставщики регулярно пересматривают условия сотрудничества, и компания оценивает выгодность закупок с точки зрения цены и качества. «Ростелеком» пока наблюдает за развитием событий.Российские производители кабельной продукции по-разному реагируют на удорожание сырья. Коммерческий директор «Еврокабеля-1» Андрей Бухневич заявил, что завод пока не повышал цены на готовую продукцию благодаря работе с оставшимися запасами. В «Инкабе» отметили, что поставщики перешли на полную предоплату, а стоимость сырья увеличилась в разы. Это создаёт предпосылки для удорожания строительства магистральных сетей и аренды тёмного волокна в ближайшей перспективе, а также росту тарифов на доступ к интернету для частных лиц и организаций.