Цены на Ozon поднимутся из-за увеличения комиссий





С 10 ноября Ozon увеличивает комиссию для продавцов в среднем на 5% почти для всех товарных категорий. Для многих селлеров это уже шестое повышение за 2025 год — с июня их расходы на комиссии выросли в три раза.

