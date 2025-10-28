Цены на Ozon поднимутся из-за увеличения комиссий

С 10 ноября Ozon увеличивает комиссию для продавцов в среднем на 5% почти для всех товарных категорий. Для многих селлеров это уже шестое повышение за 2025 год — с июня их расходы на комиссии выросли в три раза.
Один из продавцов наглядно показал, как постоянный рост комиссий отражается на финальной цене для покупателей. Чтобы сохранить рентабельность, ему пришлось поднять стоимость своего товара с 3000 рублей в июле до 4600 рублей в ноябре — рост составил более 50% за четыре месяца. За этот же период комиссия маркетплейса для его категории товаров выросла на 25%. Такая динамика заставляет продавцов регулярно пересматривать цены в сторону увеличения, перекладывая растущие издержки на конечных потребителей.
Эксперты отмечают, что политика последовательного повышения комиссий ведет к системному росту цен на Ozon. Покупателям стоит готовиться к дальнейшему подорожанию товаров, поскольку продавцы вынуждены закладывать увеличивающиеся расходы в стоимость продукции.