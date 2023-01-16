Цены на такси готовятся резко взлететь. Водители уже потирают ручки

Артем
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Из-за убытков в прошедшем году 4 из 10 российских таксопарков могут повысить тарифы до 20%. Об этом сообщает РБК.

Как сообщает источник, ссылаясь на слова председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, стоимость проезда некоторых сервисов может подняться на 10-20% по всей России. Причиной стали убытки от массового сокращения бизнеса, а так же сложности с поставками и высокая стоимость запчастей для ремонта автомобилей. 

Председатель предупреждает:

«Следующий год будет непростой, и от него будет зависеть, как и в каком направлении продолжит развиваться отрасль. Основные влияющие факторы — адаптация под новый закон «О такси», последствия санкционного давления, а также объемы отечественного автомобилестроения, производства запчастей и расходных материалов».

Согласно опросу 12% российских таксопарков в 2022 году остались в минусе и задумываются о закрытии бизнеса. 29% понесли убытки, но будут работать и дальше, благодаря резервам и кредитам. 51% таксопарков закончили год с прибылью, 8% — значительно преумножили доходы.
-4
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Источник:
РБК
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Комментарии

+5
Ruslan Galandarov
Все знает что таксисты не зарабатывают
Сегодня в 09:28
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Seagull
–441
Seagull
Тот же яндекс активно развивает каршеринг и он тоже нефиговый конкурент такси. У нас поездка по району на такси 350-400, если взять каршеринг то 150-200 в том же яндексе, вот и вся математика
2 часа назад в 11:09
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