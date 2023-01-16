Цены на такси готовятся резко взлететь. Водители уже потирают ручки

«Следующий год будет непростой, и от него будет зависеть, как и в каком направлении продолжит развиваться отрасль. Основные влияющие факторы — адаптация под новый закон «О такси», последствия санкционного давления, а также объемы отечественного автомобилестроения, производства запчастей и расходных материалов».

Из-за убытков в прошедшем году 4 из 10 российских таксопарков могут повысить тарифы до 20%. Об этом сообщает РБК.Как сообщает источник, ссылаясь на слова председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, стоимость проезда некоторых сервисов может подняться на 10-20% по всей России. Причиной стали убытки от массового сокращения бизнеса, а так же сложности с поставками и высокая стоимость запчастей для ремонта автомобилей.Согласно опросу 12% российских таксопарков в 2022 году остались в минусе и задумываются о закрытии бизнеса. 29% понесли убытки, но будут работать и дальше, благодаря резервам и кредитам. 51% таксопарков закончили год с прибылью, 8% — значительно преумножили доходы.