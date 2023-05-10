Цены на технику резко полезли вверх. Всё из-за Казахстана

Олег

Сгенерировано Bing


Поставщики зарубежной техники и электроники меняют схемы ввоза товаров из-за позиции Казахстана. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, подавляющее большинство товаров, которые поставлялись в РФ параллельным импортом, ввозились через территорию Казахстана. Однако недавно замминистра иностранных дел страны Роман Василенко публично заявил, что Казахстан «не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций». Вместе с этим казахские таможенники ужесточили контроль за транзитом товаров через границу с РФ.

Из-за этих изменений импортеры были вынуждены искать новые пути ввоза товаров. Цепочки стали длиннее и теперь включают Китай, Киргизию и ОАЭ — соответственно, стоимость таких поставок возросла. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят об удорожании на 10-12%; как минимум на такой процент поднимутся и розничные цены на бытовую технику и электронику в магазинах России.

Магазины и ритейлеры по-разному справляются с новыми условиями ввоза. Одни продавцы снижают количество закупленных девайсов, а другие уже поднимают розничную цену. Удорожание в первую очередь коснется таких брендов, как Samsung, LG, Bosch, Electrolux.

Если Казахстан окончательно перекроет транзит поставок через свою территорию, импортерам станет невыгодно возить зарубежную технику, предназначенную для рынка ЕАЭС, из-за взлетевшего ценника. В таком случае на полках российских магазинов останутся преимущественно китайские и отечественные бренды. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+10
ONG Евгений Вигурский
сказал идиот который сидит в полной жопе. ты целовать должен и Казахстан и Кыргызстан и Узбекистан! скоро совсем докатитесь и будете у них на границах на коленях умолять лишь бы пропустили отсидеться.
31 минуту назад
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tellurian
+5098
tellurian
Потеребят деньги некоторые казахские бизнесмены.
Да и в ответку наши что-то придумают. Овощи/фрукты могут её пропускать, роспотребнадзор найдёт в них что-нибудь :)
час назад в 13:21
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+22
makc80 tellurian
На каждую хитрую ж0пу, найдется х#й с винтом!!!
На каждый х#й с винтом, найдется ж0па с лазейками!!!
22 минуты назад
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