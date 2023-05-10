Цены на технику резко полезли вверх. Всё из-за Казахстана



Поставщики зарубежной техники и электроники меняют схемы ввоза товаров из-за позиции Казахстана. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, подавляющее большинство товаров, которые поставлялись в РФ параллельным импортом, ввозились через территорию Казахстана. Однако недавно замминистра иностранных дел страны Роман Василенко публично заявил, что Казахстан «не позволит использовать его юрисдикцию для обхода антироссийских санкций». Вместе с этим казахские таможенники ужесточили контроль за транзитом товаров через границу с РФ.



Из-за этих изменений импортеры были вынуждены искать новые пути ввоза товаров. Цепочки стали длиннее и теперь включают Китай, Киргизию и ОАЭ — соответственно, стоимость таких поставок возросла. Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят об удорожании на 10-12%; как минимум на такой процент поднимутся и розничные цены на бытовую технику и электронику в магазинах России.



Магазины и ритейлеры по-разному справляются с новыми условиями ввоза. Одни продавцы снижают количество закупленных девайсов, а другие уже поднимают розничную цену. Удорожание в первую очередь коснется таких брендов, как Samsung, LG, Bosch, Electrolux.



Если Казахстан окончательно перекроет транзит поставок через свою территорию, импортерам станет невыгодно возить зарубежную технику, предназначенную для рынка ЕАЭС, из-за взлетевшего ценника. В таком случае на полках российских магазинов останутся преимущественно китайские и отечественные бренды.