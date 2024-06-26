Эксперты: цены на товары в маркетплейсах вырастут из-за новых правил торговли

Александр



Правительство РФ планирует взять под жёсткий контроль торговлю через маркетплейсы и подготовило законопроект, который введёт несколько новых норм, затрагивающих интересы всех сторон. Сейчас документ проходит обсуждение в Совете Федерации. Эксперты из бизнес-среды ознакомились с ним и рассказали, что изменится с его принятием.

Если говорить кратко, то законодатели ограничат комиссии и штрафы, которые маркетплейсы устанавливают для продавцов и запретят навязывать невыгодные условия, а за нарушение законодательных норм будут предусмотрены огромные штрафы. Покупатели получат гораздо больше прав, что призвано снизить риск приобретения некачественной продукции или невозможности получить возврат денежных средств за бракованные товары.

Маркетолог B2B-маркетплейса BirdsBuild Александр Логошенко полагает, что принятие закона приведёт к кратковременному увеличению цен, но в дальнейшем ситуация стабилизируется, когда маркетплейсы и продавцы адаптируются к новым реалиям и перестанут закладывать в стоимость товаров потенциальные расходы на дополнительно возникшие риски. 

Закон обяжет продавцов раскрывать больше информации о товарах, что упростит покупателям их выбор и уменьшит риск приобретения подделок. Чётко прописанные правила работы маркетплейсов с покупателями, продавцами и владельцами ПВЗ повысят общий уровень ответственности, а проигравшими разве что станут новые селлеры — предприниматели, которые лишь начинают торговать на маркетплейсе, поскольку им больше нельзя будет приукрашивать характеристики товаров, вводя покупателей в заблуждение.

Директор сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO Максим Логинов полагает, что деятельность маркетплейсов уже регулируется законодательно в достаточной мере, поэтому принятие нового закона избыточно. Он считает, что этот закон направлен в первую очередь на то, чтобы угодить покупателям, из-за чего у продавцов возникнут новые риски, которые они неизбежно попытаются компенсировать за счёт увеличения цен. Кроме того, излишняя зарегулированность помешает маркетплейсам выходить на рынки в других странах и расширять там своё присутствие.

С Логиновым согласен председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. По его мнению, введение новых требований и ограничений приведёт к росту цен, а расширений прав потребителей создаст риск распространения «потребительского экстремизма», то есть злоупотребления такими правами в ущерб интересам продавцов и маркетплейсов.
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Комментарии

+7
Swatew
Поживем увидим 🤔
44 минуты назад
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+408
den3221
У продавьцов одна проблема они с ценами обнаглели дальше некуда! Тот же яндекс маркет к примеру цена oled монитора в китае 1500 долларов у нас к 4000 тыс. Ну никак это не возможно прикрыть сложностями логистики и т.д. Некоторые цены накручены в 2.5-3.5 раза. Гарантии на маркетплейсах нормальной нет! Много мелких продавьцов, товар впарил магазин закрыл на площадке и пропал!
9 минут назад
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