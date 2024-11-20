Цифра дня: 100 000 000 000! Столько песен помог найти Shazam за всё время

Фархад



Сегодня, 20 ноября, компания Apple зафиксировала отметку в 100 млрд найденных песен в Shazam. Это по 12 композиций на каждого человека в мире!

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В своём пресс-релизе Apple напомнила, что инструмент распознавания музыки Shazam появился как SMS-сервис в Великобритании в 2002 году. Позже Shazam стал одним из первых приложений для iPhone — в App Store он появился в 2008 году. Спустя 10 лет Apple приобрела Shazam и встроила его во все свои ОС.

Вот ещё несколько забавных сравнений статистики Shazam от Apple:

  • Одному человеку потребуется использовать Shazam для распознавания песни каждую секунду в течение 3168 лет, чтобы достичь отметки в 100 млрд;
  • Это в 2200+ раз превышает количество идентификаций самой популярной песни в Shazam за всю историю — «Dance Monkey» (45+ млн).


Вместе с этим Apple поделилась плейлистом «Топ-100 песен всех времён в Shazam». Он доступен в Apple Music.
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Источник:
Apple
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