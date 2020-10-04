





По оценкам Sensor Tower, игроки в Call of Duty: Mobile от Activision потратили около 480 миллионов долларов в течение первого года.Мобильный шутер бил рекорды по количество установок с момента своего запуска 1 октября 2019 года. У игры было 100 миллионов установок за первую неделю, 148 миллионов за первый месяц и 172 миллиона за второй. Пика выручка проекта достигла во втором квартале 2020 года, при этом расходы игроков почти удвоились по сравнению с предыдущим кварталом. Это совпало с периодом разгара пандемии COVID-19 и ограничениями на западных рынках.Согласно аналитике Sensor Tower, CoD: Mobile стала третьим по прибыли мобильным шутером в США, уступив только PUBG Mobile от Tencent и Fortnite от Epic Games. В поджанре FPS/TPS игра от Activisiom заняла первое.Игроки США больше остальных потратили денег в Call of Duty: Mobile, эта сумма составляет около 215 миллионов долларов. Второе место у Японии, а Германия замкнула тройку лидеров. Что касается загрузок, сейчас у игры около 270 миллионов. Большинство из них приходится на США, Бразилия на втором месте, а на третьем — Индия.