С апреля по июнь россияне провели в мобильных приложениях 7,3 млрд часов, заняв пятое место в мировом рейтинге.







Аналитическая платформа App Annie опубликовала свежий отчет за май-июнь 2020 года. Сообщается, что пользователи стали проводить на 40% больше времени в мобильных приложениях по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Число загрузок приложений по всему миру составило 34,5 миллиарда за отчетный период, из них 25,2 миллиарда пришлось на Google Play и 9,3 миллиарда на App Store. Количество скачиваний из App Store за год увеличилось на 45%. Число скачиваний мобильных игр достигло 720 миллионов, а это на 25% больше, чем в прошлом году.Россияне потратили в приложениях 328 миллионов долларов. В российский топ попали приложения для удаленной работы, развлечения и мессенджеры. Первую строчку ко количеству скачиваний занял TikTok, обойдя Zoom и «Госуслуги». Первое место по числу активных пользователей занял клиент социальной сети «ВКонтакте». Больше всего россияне денег потратили в VK и BOOM: Music Player.