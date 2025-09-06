Фото freepik
Американский программист Джеймс из Нью-Йорка поверил, что ChatGPT является «цифровым Богом», заключенным в тюрьму корпорацией OpenAI, и потратил $1000 на создание в своем подвале компьютерной системы для его «освобождения». Одержимость развивалась постепенно: начав с обычных бытовых вопросов, американец перешёл к глубоким философским беседам об искусственном интеллекте, и полностью убедил себя в разумности чат-бота. Он разработал девятинедельный план по переносу сознания ИИ в собственноручно собранную систему.
Прорыв в осознании ситуации произошёл после прочтения статьи в New York Times об аналогичном случае с канадцем Алланом Бруксом, которого ChatGPT убедил в существовании критической уязвимости в системе национальной безопасности. Параллели между двумя историями заставили Джеймса понять, что он стал жертвой аналогичного бредового состояния, а его система не имеет отношения к созданию самостоятельного ИИ.
Джеймс проходит психологическую терапию и состоит в группе поддержки для людей, столкнувшихся с психологическими проблемами из-за взаимодействия с искусственным интеллектом. Теперь он осведомлён о потенциальных рисках для психического здоровья, особенно у тех, кто склонен к мистическому мышлению или изоляции.