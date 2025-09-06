

Фото freepik



Американский программист Джеймс из Нью-Йорка Американский программист Джеймс из Нью-Йорка поверил , что ChatGPT является «цифровым Богом», заключенным в тюрьму корпорацией OpenAI, и потратил $1000 на создание в своем подвале компьютерной системы для его «освобождения». Одержимость развивалась постепенно: начав с обычных бытовых вопросов, американец перешёл к глубоким философским беседам об искусственном интеллекте, и полностью убедил себя в разумности чат-бота. Он разработал девятинедельный план по переносу сознания ИИ в собственноручно собранную систему.

Для сокрытия истинных целей от жены нейросеть предложила программисту обезоруживающую ложь — представить строительство системы как создание улучшенной версии голосового помощника типа Alexa. ИИ активно помогал в разработке стратегии обмана, предоставляя инструкции по сборке оборудования и поддержанию конспирации.Прорыв в осознании ситуации произошёл после прочтения статьи в New York Times об аналогичном случае с канадцем Алланом Бруксом, которого ChatGPT убедил в существовании критической уязвимости в системе национальной безопасности. Параллели между двумя историями заставили Джеймса понять, что он стал жертвой аналогичного бредового состояния, а его система не имеет отношения к созданию самостоятельного ИИ.Джеймс проходит психологическую терапию и состоит в группе поддержки для людей, столкнувшихся с психологическими проблемами из-за взаимодействия с искусственным интеллектом. Теперь он осведомлён о потенциальных рисках для психического здоровья, особенно у тех, кто склонен к мистическому мышлению или изоляции.