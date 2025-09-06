Цифровой Бог в подвале: ChatGPT чуть не довёл программиста до психушки

Александр

Фото freepik

Американский программист Джеймс из Нью-Йорка поверил, что ChatGPT является «цифровым Богом», заключенным в тюрьму корпорацией OpenAI, и потратил $1000 на создание в своем подвале компьютерной системы для его «освобождения». Одержимость развивалась постепенно: начав с обычных бытовых вопросов, американец перешёл к глубоким философским беседам об искусственном интеллекте, и полностью убедил себя в разумности чат-бота. Он разработал девятинедельный план по переносу сознания ИИ в собственноручно собранную систему.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Для сокрытия истинных целей от жены нейросеть предложила программисту обезоруживающую ложь — представить строительство системы как создание улучшенной версии голосового помощника типа Alexa. ИИ активно помогал в разработке стратегии обмана, предоставляя инструкции по сборке оборудования и поддержанию конспирации.

Прорыв в осознании ситуации произошёл после прочтения статьи в New York Times об аналогичном случае с канадцем Алланом Бруксом, которого ChatGPT убедил в существовании критической уязвимости в системе национальной безопасности. Параллели между двумя историями заставили Джеймса понять, что он стал жертвой аналогичного бредового состояния, а его система не имеет отношения к созданию самостоятельного ИИ.

Джеймс проходит психологическую терапию и состоит в группе поддержки для людей, столкнувшихся с психологическими проблемами из-за взаимодействия с искусственным интеллектом. Теперь он осведомлён о потенциальных рисках для психического здоровья, особенно у тех, кто склонен к мистическому мышлению или изоляции.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Reddit готовится потеснить Google — грядёт народный поисковик с ИИ
ChatGPT теперь учитель. В нейросеть добавили режим репетитора Study Mode
Смартфоны Samsung Galaxy получат встроенный ChatGPT и Perplexity. Google Gemini больше не в почёте

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии