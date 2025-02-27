Центробанк РФ огорчил всех, кто ждал цифровой рубль

Олег

Фото: ЦБ РФ


Центробанк РФ решил отложить запуск цифрового рубля на неопределенный срок из-за большого количества недоработок и жалоб со стороны граждан и организаций. Об этом пишет РБК.

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Согласно источнику, решение озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Хотя пилотный проект уже запущен и в нем принимают участие 15 банков и 30 компаний, а полноценный запуск планировался на 1 июля текущего года, его решили отложить «до лучших времен»:

«Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса. Поэтому наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. А именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов для бизнеса, для людей и новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — Эльвира Набиуллина. 

Похоже, бизнесмены и обычные граждане пока не в восторге от цифрового рубля, поскольку ЦБ уступил их активным просьбам. Кроме того, в начале года представитель Сбербанка жаловался, что внедрение валюты повлечет большие расходы для банков и магазинов.

Ранее предполагалось, что к 1 июля 2025 года все системно значимые банки должны будут предоставить своим клиентам инфраструктуру для операций с цифровым рублем. Теперь внедрение отложено на неопределенный срок. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

YABLOKOFON
+383
YABLOKOFON
Сколько там миллиардов выделили не цифровых рублей на эту хрень? То-то же 🪚))
2 часа назад в 13:38
#
Yuri Konst
+41
Yuri Konst
А кто его ждал?
2 часа назад в 13:52
#
Tigrolik
+753
Tigrolik
Наибуллина
2 часа назад в 14:38
#
+40
zud
Хорошая новость это у нас не к добру, значит что другое придумали
час назад в 15:03
#
+383
d’Autriche
Его кто-то ждал?
час назад в 15:24
#
tellurian
+2166
tellurian d’Autriche
Я ждал. Хочу попробовать. Я по критериям не подхожу для тестов.
минуту назад
#

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