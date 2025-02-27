Центробанк РФ огорчил всех, кто ждал цифровой рубль

Центробанк РФ решил отложить запуск цифрового рубля на неопределенный срок из-за большого количества недоработок и жалоб со стороны граждан и организаций. Об этом пишет РБК.
«Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса. Поэтому наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. А именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов для бизнеса, для людей и новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — Эльвира Набиуллина.
Похоже, бизнесмены и обычные граждане пока не в восторге от цифрового рубля, поскольку ЦБ уступил их активным просьбам. Кроме того, в начале года представитель Сбербанка жаловался, что внедрение валюты повлечет большие расходы для банков и магазинов.
Ранее предполагалось, что к 1 июля 2025 года все системно значимые банки должны будут предоставить своим клиентам инфраструктуру для операций с цифровым рублем. Теперь внедрение отложено на неопределенный срок.