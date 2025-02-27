Центробанк РФ огорчил всех, кто ждал цифровой рубль

Согласно источнику, решение озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Хотя пилотный проект уже запущен и в нем принимают участие 15 банков и 30 компаний, а полноценный запуск планировался на 1 июля текущего года, его решили отложить «до лучших времен»:

«Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса. Поэтому наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. А именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов для бизнеса, для людей и новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — Эльвира Набиуллина.