Турецкий PlayStation Store подорожал. Теперь он дороже, чем для аккаунтов США

Компания Sony решила поднять цены на множество старых, новых и ожидаемых игр в PS Store для турецких аккаунтов. На это обратил внимание Rozetked.





Согласно источнику, повышение прайса коснулось около половины каталога турецкого PS Store. Платить в лирах придется больше как за покупку самой игры, так и за внутриигровую «голду» и DLC. Например, Silent Hill 2 теперь стоит 2499 лир (около 6500 руб) вместо 1749, за Assasin’s Creed: Shadows придется отдать 2799 лир (около 7300 руб) вместо 1999, как и за Call of Duty: Black Ops 6.Источник отмечает, что ценник 2799 лир стал базовым для ААА-тайтлов. При этом в аккаунтах для США те же самые игры стоят $70, что составляет менее 6000 рублей по курсу.