«Твиттера» больше нет. Илон Маск поставил на нём крест

Илон Маск анонсировал переименование Twitter в X — именно так теперь будет называться этот сервис. Он также пообещал избавиться от всех птичек в логотипах и значках (схожее по звучанию слово tweet означает «чирикать»).
В понедельник будет представлен логотип обновлённого сервиса. Скорее всего, одна из стилизаций буквы X (какая именно, Маск пока не определился).
Маск также рассказал, что сайт X.com перенаправляет на Twitter.com. Не исключено, что после завершения ребрендинга будет происходить обратное — посетителей Twitter.com будет перебрасывать на X.com. Ранее на X.com отображалась лишь буква X и не было ничего другого, то есть сайт простаивал в ожидании покупателя. Во сколько обошлась покупка однобуквенного доменного имени, не раскрывается, но наверняка очень дорого.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
Разработчикам Twitter предстоит большая работа: нужно переделывать сайт, мобильные приложения и другие проекты, где упоминается прежнее название сервиса и старые логотипы.