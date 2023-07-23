«Твиттера» больше нет. Илон Маск поставил на нём крест

Александр


Илон Маск анонсировал переименование Twitter в X — именно так теперь будет называться этот сервис. Он также пообещал избавиться от всех птичек в логотипах и значках (схожее по звучанию слово tweet означает «чирикать»).

В понедельник будет представлен логотип обновлённого сервиса. Скорее всего, одна из стилизаций буквы X (какая именно, Маск пока не определился).

Маск также рассказал, что сайт X.com перенаправляет на Twitter.com. Не исключено, что после завершения ребрендинга будет происходить обратное — посетителей Twitter.com будет перебрасывать на X.com. Ранее на X.com отображалась лишь буква X и не было ничего другого, то есть сайт простаивал в ожидании покупателя. Во сколько обошлась покупка однобуквенного доменного имени, не раскрывается, но наверняка очень дорого.

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Разработчикам Twitter предстоит большая работа: нужно переделывать сайт, мобильные приложения и другие проекты, где упоминается прежнее название сервиса и старые логотипы.
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Комментарии

Dmitriy
+622
Dmitriy
Ну собственно это Х будет достаточно точно отражать суть этой помойки.
Вчера в 23:14
#
GSmirnov
+568
GSmirnov
Когда в голову не лезут нормальные заголовки: выпустить Кузнецова!
Вчера в 23:58
#
+223
den3221
Дочирикались, Х… все это закончится!) Или Илон опять в своем духе воздух сотрясает!
Сегодня в 03:12
#
Вася Вотафаков
+5473
Вася Вотафаков
Я бы предложил Илону дописать еще две буквы… но тогда его признают агентом Кремля 🤣☝️Илон. Начало. 😁👍
Сегодня в 03:28
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