Билайн

«Твоя история с билайном»: отдай свой голос за самую жизненную историю о мобильной связи

Александр


Конкурс, посвященный 30-летию билайна, вызвал ажиотаж — оператор получил более 5 тысяч историй клиентов о том, как мобильная связь повлияла на их жизни. Следующий этап — народное голосование. 150 лучших историй, отобранных компетентным жюри, уже опубликованы на сайте проекта, а все желающие могут ознакомиться с ними и проголосовать за наиболее понравившиеся.

Из присланных со всей страны историй билайн узнал, что сотни его клиентов нашли свою любовь с помощью мобильной связи от билайна — кто-то добился своего настойчивыми SMS, а десять человек, например, просто ошиблись номером. Такие вот судьбоносные опечатки! Как минимум 43 ребенка были рождены в этих счастливых браках, а один из них появился на свет прямо в поезде дальнего следования — начинающих акушеров при этом консультировали посредством видеосвязи, конечно же, используя сеть билайна.

Еще четыре человека спаслись из застрявшего лифта, трое отбились от диких животных, семеро выбрались из снежного плена, 15 грибников нашли дорогу домой, а десятки котиков обрели новый дом. И тысячи клиентов признались в любви и благодарности билайну.

Из всех этих историй жюри выбрало 150 лучших, они уже опубликованы на странице. И теперь все желающие могут отдать свой голос за наиболее понравившиеся — народное голосование продлится до 16 октября.

Суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря. В нем пять самых захватывающих историй, прошедших региональные полуфиналы, будут сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа получит один миллион рублей.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5358
Вася Вотафаков
30 лет связи без абонентской платы 🤔 я думал уже нет таких планов 🤣
Сегодня в 16:34
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+315
Mikkas
билайн как был так и останется чисто московским оператором,если трезво взглянуть,то кроме московского региона он неполучил нормального распространения связи 🤷
2 часа назад в 18:29
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tellurian
+4555
tellurian Mikkas
Как вы это узнали?
час назад в 19:20
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