Билайн

«Твоя история с билайном»: смотрите полуфиналы конкурса и отдайте голос за самую жизненную историю о мобильной связи

Александр
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Конкурс, посвященный 30-летию билайна, выходит на финишную прямую — оператор провёл пять полуфиналов, в которых жюри конкурса отобрало лучшие истории клиентов билайна, и начал публиковать их на сайте проекта. В преддверии финала «Твоей истории с билайном» зрители конкурса могут поддержать своих земляков-авторов самых запоминающихся рассказов, проголосовав за вручение им приза зрительских симпатий.

В жюри конкурса вошли Константин Крюков, актер театра и кино, Ксения Стриж, ведущая, актриса театра и кино, а также Денис Кусков и Сергей Гребенников, специалисты телеком- и IT-отраслей. Ведущей проекта стала Ирена Понарошку.

Запись московского полуфинала «Твоей истории с билайном» появилась на сайте проекта. Полуфинал западного региона будет опубликован с 17 по 19 ноября, региона Центр — с 20 по 22 ноября, Восток — с 23 по 25 ноября, а южный полуфинал — с 26 по 28 ноября.  Итоги народного голосования за приз зрительских симпатий — а это промокоды в интернет-магазине билайна — мы подведем до 1 декабря.

Напомним, что суперфинал конкурса «Твоя история с билайном» пройдет в Москве 8 декабря, где все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а победитель — один миллион рублей.
 
15 декабря на сайте билайна можно будет посмотреть спектакль с участием профессиональных актеров театра и кино, основанный на пяти самых захватывающих историях по результатам региональных полуфиналов.

Занимательная статистика конкурса «Твоя история с билайном»:

Москва:

  • 15 грибников вернулось домой
  • 25 пар нашли любовь и поженилось
  • Любовь в основе более 30 истории
  • 65 историй из 90-х
  • 1 кот был использован в качестве модема

Запад:

  • Более 15 сыновей появилось на свет
  • Более 22 дочерей родилось
  • 2 грибника нашли дорогу из лесу
  • 25 раз любовь — в основе истории
  • 6 пар счастливы в браке

Юг:

  • Выручил «доверительный платеж» — более 8 человек
  • Сотрудник билайна пришел на помощь в нестандартной ситуации — более 7 человек
  • Подключили интернет, тв, сотовую связь от билайна — более 16 человек
  • участвовали в конкурсе билайна и выиграли — более 4 человек
  • Спасение от медведя, благодаря сим-карте билайн — 1 благодарная семья

Центр:

  • Более полусотни людям билайн помог обрести любовь
  • Более 17 потеряшек смогли найти дорогу, благодаря билайн
  • Более 15 спасений при отказавшей технике где-то в глуши
  • 1 спасение при столкновении с медведем
  • 1 номер, который вернулся к хозяйке через много лет после утери симки

Восток:

  • Более 20 историй связанных с грибами, рыбалкой, лесом и природой
  • Про семью и любовь — 48 историй
  • 5 трогательных историй про спасенных кошечек и собачек
  • Стихи, былины, сказки — 12 историй
  • 13 людям в трудной ситуации помогли сотрудники билайна

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