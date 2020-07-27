





Испанские чемпионы «Реал Мадрид» вошли в число четырех элитных европейский футбольных клубов, подписавших стратегическое партнерство со стриминговой платформой Twitch, принадлежащей компании Amazon. Потоковый сервис запускает свой собственный спортивный канал.К клубу из «Ла Лиги» присоединяться итальянские лидеры серии А «Ювентус», французские чемпионы «ПСЖ» и английский клуб «Арсенал». Сначала Twitch будет сотрудничать с каждым из перечисленных клубов в создании закулисного контента. По мере развития партнерских отношений появится возможность транслировать на площадке молодежные и дружеские матчи, а также клубные пресс-конференции.Концепция разработана для привлечения новой молодежной аудитории. Стратегическое партнерство с футбольными клубами было подтверждено одновременно с запуском отдельного канала /twitchsports, который ранее был связан с ЗОЖ-контентом и фитнесом. Теперь эти трансляции вынесли в отдельную категорию.Возможно, сделка с футбольными клубами является частью дальнейшей стратегии компании по привлечению прав на трансляции матчей. Недавно Twitch подписала соглашение, в рамках которого платформа станет эксклюзивным международным партнером по трансляции Национальной женской футбольной лиги (NWSL).В первый день перезапуска канал Twitch Sports продемонстрирует ряд передач в прямом эфире. Каждой из них будет выделено по два часа на освещение событий из NBA, UFC и другой интерактивный контент. Ранее на этой неделе французский футбольный клуб «Олимпик» объявил, что они будут транслировать два товарищеских матча на стриминговой платформе.