Испанские чемпионы «Реал Мадрид» вошли в число четырех элитных европейский футбольных клубов, подписавших стратегическое партнерство со стриминговой платформой Twitch, принадлежащей компании Amazon. Потоковый сервис запускает свой собственный спортивный канал.
К клубу из «Ла Лиги» присоединяться итальянские лидеры серии А «Ювентус», французские чемпионы «ПСЖ» и английский клуб «Арсенал». Сначала Twitch будет сотрудничать с каждым из перечисленных клубов в создании закулисного контента. По мере развития партнерских отношений появится возможность транслировать на площадке молодежные и дружеские матчи, а также клубные пресс-конференции.
Концепция разработана для привлечения новой молодежной аудитории. Стратегическое партнерство с футбольными клубами было подтверждено одновременно с запуском отдельного канала /twitchsports, который ранее был связан с ЗОЖ-контентом и фитнесом. Теперь эти трансляции вынесли в отдельную категорию.
Возможно, сделка с футбольными клубами является частью дальнейшей стратегии компании по привлечению прав на трансляции матчей. Недавно Twitch подписала соглашение, в рамках которого платформа станет эксклюзивным международным партнером по трансляции Национальной женской футбольной лиги (NWSL).
В первый день перезапуска канал Twitch Sports продемонстрирует ряд передач в прямом эфире. Каждой из них будет выделено по два часа на освещение событий из NBA, UFC и другой интерактивный контент. Ранее на этой неделе французский футбольный клуб «Олимпик» объявил, что они будут транслировать два товарищеских матча на стриминговой платформе.
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