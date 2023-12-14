Twitch разрешил взрослый контент

Александр



Стриминговый сервис Twitch ослабил требования в отношении контента для взрослых. Теперь можно показывать то, за что раньше был риск попасть под блокировку.

Стримеры могут поставить на свой эфир метку CCL (Content Classification Label) и демонстрировать откровенный контент: исполнять стриптиз, тверк и танцы на пилоне, показывать нарисованную или анимированную эротику и носить наряды, подчёркивающие грудь и ягодицы.

Twitch объяснил изменения в правилах тем, что стримеры зачастую не могли определить, что запрещено и что разрешено, а трактовка допустимости со стороны модераторов была субъективной, что не соответствовало отраслевым стандартам. Кроме того, прежняя политика приводила к непропорциональному наказанию стримерш, тогда как стримеров мужского пола не блокировали за те же самые действия.

Под запретом на Twitch остаются порно, игры сексуального характера и сексуальное насилие. На главную страницу сервиса не будут попадать стримы с пометкой CCL, их можно найти через поиск или на каналах авторов.

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Комментарии

–614
Stylus
значит твич загибается, деньги хоть как-то заработать хотят.
33 минуты назад
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