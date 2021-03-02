Twitter обновил правила пользования соцсетью для предотвращения распространения фейковой информации о вакцинах от коронавируса. Площадка поставит метку над постами, вводящими пользователей в заблуждение.

Ярлыки будут похожи на те, что использовались в ходе президентских выборов. На нем будет указано: «Этот твит вводит в заблуждение». Под ним разместится ссылка на справочную информацию с описанием «Узнайте, почему представители системы здравоохранения считают вакцины против COVID-19 безопасными для большинства людей».

Соцсеть также введет новую систему банов, которая позволит ей блокировать тех, кто неоднократно распространял неподтвержденную информацию о вакцинах. После случая пользователь столкнется с временной блокировкой. Пятый бан окажется пожизненным.

Twitter и ранее запрещал распространение неподтвержденной информации о вакцинах. Например, утверждения о том, что вакцины вредны или бесполезны.

Ранее Facebook также объявил, что запрещает распространение фейковой информации о вакцинах от COVID-19 и других инфекций. TikTok и YouTube аналогичным образом ввели политику по ограничению распространения ложных заявлений о вакцинах.





