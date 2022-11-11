Twitter Илон Маск

Twitter предупредил о банкротстве. Илон Маск доигрался

Олег

Маск


Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск сообщил о её возможном банкротстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на самого миллиардера.

Напомним, что Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter и стал его единственным владельцем. После этого он принес раковину в офис Twitter, ввел некоторые знаковые изменения в работе соцсети и собирается внести еще больше перемен.

Сейчас Twitter близок к банкротству. Так считает сам Маск, и он поделился своим мнением с подписчиками. Он говорит, что соцсеть должна срочно начать приносить больше денег, иначе не сможет расплатиться с долгами. Илон уволил половину сотрудников, включая топ-менеджеров, правда впоследствии попросил некоторых вернуться. Также он предупредил, что рабочая неделя может стать 80-часовой, а многие привилегии и льготы будут отменены.

Судя по информации Bloomberg, долг в $13 млрд появился у Twitter именно по причине выкупа его Маском. Положение усугубилось тем, что множество опытных топ-менеджеров разом ушли из компании — некоторых из них Илон персонально уговаривал остаться. По сути, соцсеть оказалась в затруднительном положении из-за действий Маска.

Сейчас новый владелец делает упор на активное продвижение новой подписки Blue за $8 в месяц, в которую изначально была включена знаменитая «синяя галочка» верификации. Он считает, что, если повысить привлекательность подписки для пользователей, она «вытащит» компанию из пике. 

После сообщения Маска о возможном банкротстве Twitter российский аналитик финансовых рынков в интервью «Радио Спутник» усомнился в реальности угрозы. Он сказал, что новость может быть уловкой Илона, чтобы заставить команду соцсети работать больше. 

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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

toZen
+530
toZen
Мусор — в топку истории 😂
час назад в 21:55
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+4025
Gabriel
Демпартия США топит опасный ресурс, который может негативно повлиять на выборы 2024,,ну и вообще усугубить следующие 2 предвыборных года.
Интересные дела.
будут топить из последних сил и на все деньги.
Держись Илон, мы все с тобой.
час назад в 22:46
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