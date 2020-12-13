Twitter

В Twitter появилась возможность поделиться твитами в Instagram и Snapchat. Возможно, таким образом компания пытается сделать свою платформу заметнее для пользователей.

В меню общего доступа теперь появятся кнопки, позволяющие опубликовать твит в Snap Camera и историях Instagram. В Twitter рассказали, что новые функции пока еще недоступны для всех пользователей, компания разворачивает их постепенно. По словам представителей платформы, твиты в Instagram и Snapchat органично впишутся в эти соцсети, в отличие от скриншотов. Опубликованные таким образом посты будут ссылаться на оригинальный твит в Twitter.

Это нововведение — стратегический шаг для Twitter к тому, чтобы сделать платформу более доступной для широкой аудитории.


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