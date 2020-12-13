Oh snap! 👻



Sharing Tweets directly to your Snapchat Stories is now easier than ever. Rolling out today on iOS! pic.twitter.com/0LIHQhmCKu — Twitter (@Twitter) December 10, 2020







В Twitter появилась возможность поделиться твитами в Instagram и Snapchat. Возможно, таким образом компания пытается сделать свою платформу заметнее для пользователей.В меню общего доступа теперь появятся кнопки, позволяющие опубликовать твит в Snap Camera и историях Instagram. В Twitter рассказали, что новые функции пока еще недоступны для всех пользователей, компания разворачивает их постепенно. По словам представителей платформы, твиты в Instagram и Snapchat органично впишутся в эти соцсети, в отличие от скриншотов. Опубликованные таким образом посты будут ссылаться на оригинальный твит в Twitter.Это нововведение — стратегический шаг для Twitter к тому, чтобы сделать платформу более доступной для широкой аудитории.