Twitter

По данным Bloomberg, руководство Twitter уже несколько лет думает над монетизацией сервиса и рассматривает несколько вариантов.

Один из вариантов монетизации — предоставление платного доступа к сервису TweetDeck, в котором реализованы дополнительные возможности (использование нескольких аккаунтов, фильтрация ленты, отложенные публикации и т. п.)

Одновременно с введением монетизации в TweetDeck могут появиться дополнительные функции: 

  • Отмена отправки твита в течение 30 секунд
  • Новые темы оформления в приложении и на сайте
  • Публикация более длинных видео и роликов с более высоким разрешением
  • Подробная аналитика
  • Поиск работы и размещение вакансий
  • Распределение прав доступа для компаний, под аккаунтами которых работает несколько человек
  • Эксклюзивные стикеры
  • Отключение рекламы (полное или частичное)

Ещё один возможный вариант монетизации — взимание платы за эксклюзивный контент. Пользователи смогут платить авторам интересного контента, а Twitter будет получать комиссионные отчисления.

Twitter планирует монетизироваться по подписной модели, то есть пользователям предложат платить фиксированную абонентскую плату за месяц или год. Сейчас Twitter полностью бесплатный и зарабатывает только на размещении рекламы.


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