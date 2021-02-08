По данным Bloomberg, руководство Twitter уже несколько лет думает над монетизацией сервиса и рассматривает несколько вариантов.
Один из вариантов монетизации — предоставление платного доступа к сервису TweetDeck, в котором реализованы дополнительные возможности (использование нескольких аккаунтов, фильтрация ленты, отложенные публикации и т. п.)
Одновременно с введением монетизации в TweetDeck могут появиться дополнительные функции:
- Отмена отправки твита в течение 30 секунд
- Новые темы оформления в приложении и на сайте
- Публикация более длинных видео и роликов с более высоким разрешением
- Подробная аналитика
- Поиск работы и размещение вакансий
- Распределение прав доступа для компаний, под аккаунтами которых работает несколько человек
- Эксклюзивные стикеры
- Отключение рекламы (полное или частичное)
Ещё один возможный вариант монетизации — взимание платы за эксклюзивный контент. Пользователи смогут платить авторам интересного контента, а Twitter будет получать комиссионные отчисления.
Twitter планирует монетизироваться по подписной модели, то есть пользователям предложат платить фиксированную абонентскую плату за месяц или год. Сейчас Twitter полностью бесплатный и зарабатывает только на размещении рекламы.
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