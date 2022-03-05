Twitter

Зарубежную социальную сеть Twitter было решено заблокировать на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Судя по реестру сайтов, на которые наложены ограничения, решение о блокировке Twitter было вынесено еще 24 февраля 2022 года. Почему-то об этом стало известно только сейчас, и приводится в исполнение это решение со вчерашнего вечера. Согласно российским СМИ, Роскомнадзор начинает блокировать Twitter и постепенно российские провайдеры будут ограничивать к нему доступ. 

РКН

К слову, решение о блокировке было вынесено не Роскомнадзором, а генпрокуратурой. Трудности с доступом к соцсети начались со вчерашней ночи — пользователи массово жаловались на сбои при её использовании. Официально регулятор подтвердил начало блокировки только вечером 4 марта.

Ранее на территории России уже было решено заблокировать Facebook. Еще раньше к этим соцсетям начали замедлять трафик, а теперь будут блокировать их полностью.

Ранее мы рассказали, как обстоят дела с техникой Apple на российской территории и «развенчали» несколько фейков на эту тему. Кроме того, был получен официальный комментарий от Letyshops — сервис закрылся в РФ. 


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Источник:

Роскомнадзор Роскомнадзор

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