Twitter объявил о предстоящем закрытии сервиса видеотрансляций Periscope. Он прекратит работу с 31 марта 2021 года, а до этой даты из App Store и Play Маркета будут удалены его мобильные приложения.
Twitter приобрёл Periscope в 2015 году — в тот момент, когда этот сервис находился на этапе открытого тестирования. Periscope был одним из первых, кто начал популяризацию трансляций пользовательского контента. Сейчас живые трансляции есть почти во всех соцсетях, включая «ВКонтакте» и Facebook, а также на YouTube, Twitch, на порносайтах и даже в сервисах знакомств.
По словам разработчиков Periscope, популярность сервиса в последние несколько лет сильно упала, а затраты на поддержание его работоспособности и развитие продолжали расти. В ближайшие месяцы Periscope позволит пользователям скачать архив своего контента.
Объявление о закрытии Periscope по времени совпало с новостью о том, что Twitter приобрёл сервис Squad, позволяющий пользователям совместно смотреть видео на смартфонах. Приложение Squad было удалено из App Store и Play Маркета, а команда разработчиков в полном составе перешла на работу в Twitter.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru