That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020







В Twitter появились флиты (в оригинале Fleets) — это аналог историй из Snapchat, Instagram и других сервисов.Как и сторисы, флиты появляются в верхней части экрана. В таком формате можно публиковать любой контент — текст, фотографии и видео. Реакции на такие публикации ограничены только смайликами и личными сообщениями, лайков и ретвитов под флитами нет.По словам представителей Twitter, флиты тестировались с марта этого года в Бразилии и понравились пользователям — они стали чаще заходить в приложение и делиться своими мыслями и контентом. Поскольку флиты отображаются выше твитов, они не теряются в ленте и привлекают больше внимания. Точно так же, как сторисы, они исчезают спустя сутки, благодаря чему люди чувствуют себя комфортнее, делясь личными переживаниями, мнением по каким-либо вопросам, чувствами и т. п.