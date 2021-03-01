Роскомнадзор обвинил социальную сеть Twitter в том, что она не подчиняется российскому закону об удалении противоправной информации. С 2017 года, по данным ведомства, Twitter не удалил в общей сложности 2862 материала, признанного незаконным на территории РФ. В это число входят:
- 2336 материалов про способы совершения самоубийств и с призывами к совершению самоубийства
- 352 материала с порнографическими изображениями несовершеннолетних
- 174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотиков
Роскомнадзор напомнил, что статья 13.41 КоАП РФ «О нарушении порядка ограничения доступа к противоправному контенту» предусматривает за это нарушение штраф в размере от 800 тысяч до 8 миллионов рублей. При выявлении повторного нарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной пятой части от годовой выручки компании (в случае с Twitter это несколько десятков миллионов долларов).
За последние годы Роскомнадзор направил в Twitter около 28 тысяч требований об удалении запрещённой информации. Ведомство также рассылает подобные письма другим соцсетям и интернет-сервисам, включая Facebook, Instagram, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и YouTube.
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