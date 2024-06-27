TWS-наушники Baseus Eli Sport 1 будут официально представлены в России во второй половине июля. Но купить можно уже сейчас, причем недорого

Baseus объявил, что во второй половине июля будут представлены TWS наушники открытого типа Baseus Eli Sport 1. Новинка разработана для активного образа жизни и сочетает в себе стильный дизайн, удобство и качественный звук.
Первоклассное звучание для активного образа жизни
Конструкция наушников открытого типа Baseus Eli Sport 1 с креплением поверх уха обеспечивает сбалансированное звучание. Такой дизайн позволяет с комфортом использовать новинку в течение длительного времени и наслаждаться качественным и насыщенным звуком. Благодаря алгоритму усиления глубоких басов и динамику диаметром 16,2 мм, наушники Baseus Eli Sport 1 обеспечивают мощные низкие, чистые средние и четкие высокие частоты для полного погружения в музыку. Baseus Eli Sport 1 гарантируют стабильное звучание с минимальной задержкой в 0,06 секунд.
Наушники Baseus Eli Sport 1 Hi-Fi класса оснащены системой из четырех микрофонов и использует алгоритм шумоподавления ветра. Эти функции повышают четкость голоса, чтобы собеседник мог слышать каждое слово во время звонков. Новые наушники могут одновременно подключаться к двум устройствам (например, к ноутбуку и смартфону). Приложение Baseus App дает доступ к расширенным настройкам и управлению.
Фото: Baseus
Длительный комфорт в движении
Baseus Eli Sport 1 весят всего 84 г, мягко прилегают к уху благодаря легкой конструкции открытого типа. Технология управляемой воздушной проводимости еще больше повышает комфорт ношения, погружая в атмосферу музыки.
Титановые дужки с эффектом памяти, покрытые мягким силиконом, подстраиваются под любую форму уха и обеспечивают надежную посадку. Во время интенсивных тренировок и прочих активностей можно закреплять наушники на специальном шнурке, который идет в комплекте.
Наушники Baseus Eli Sport 1 получили сертификат влагозащиты IPX4, что гарантирует их защиту от брызг. Это дает возможность использовать их с комфортом при разных сценариях, не беспокоясь о попадании капель воды.
Фото: Baseus
Длительный срок службы батареи и быстрая зарядка
Благодаря продолжительному времени автономной работы Baseus Eli Sport 1 станут отличным компаньоном как для активного времяпрепровождения, так и для спокойного отдыха. Так, Baseus Eli Sport 1 воспроизводят до 7,5 часов аудиоконтента при полной зарядке, а портативный зарядный кейс увеличивает это время до 30 часов. Даже когда аккумулятор почти разряжен, быстрая 10-минутная зарядка продлевает использование наушников еще на 2 часа.
Доступность
TWS Наушники Baseus Eli Sport 1 поступят в продажу ориентировочно в середине июля по цене 7 999 рублей. Новинку можно будет приобрести в официальных магазинах Baseus на маркетплейсах, но уже сейчас она доступна на Яндекс Маркете дешевле официально заявленной цены.
РекламаООО "ЯНДЕКС"
ИНН: 7736207543