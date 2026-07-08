Тысячи пользователей Mac могут лишиться доступа ко всем данным. Что делать?

Как проверить формат своего внешнего диска?

Как подготовить накопитель к macOS 28?

Apple официально объявила, что грядущая операционная система macOS 28 полностью прекратит поддержку зашифрованных томов в устаревшем формате Mac OS Extended (HFS+). Чтобы сохранить доступ к своим файлам на внешних накопителях и дисках, пользователям придется заблаговременно расшифровать их или переформатировать в современный формат APFS. Рассказываем, как это сделать.Согласно новому документу техподдержки Apple, файловая система Mac OS Extended (HFS+) продолжит поддерживаться в macOS 28 и последующих версиях, но исключительно для незашифрованных накопителей.Компания не объясняет причину, однако эксперты видят в этом логичный этап окончательного перехода на файловую систему Apple File System со встроенной поддержкой шифрования. Напомним, что APFS стала стандартом по умолчанию еще в 2017 году с выходом macOS High Sierra.Важно помнить, что изменения не затронут зашифрованные резервные копии дисков Time Machine, однако коснутся всех остальных внешних и внутренних старых накопителей.Предупреждения о несовместимости владельцы Mac начнут получать заранее — начиная с macOS 26 система будет выводить уведомление с конкретным именем проблемного диска.Вы можете самостоятельно определить, затронет ли вас это ограничение, выполнив несколько простых шагов:• Откройте Дисковую утилиту (Disk Utility) через поиск Spotlight или папку «Программы» -> «Утилиты»;• В верхнем меню выберите Вид -> Показывать только тома;• В левой боковой панели кликните на ваш накопитель;• Посмотрите на информацию под названием диска справа;• Если там указано одновременно «Mac OS Extended» и «Зашифрован» (Encrypted), данный диск не будет работать в macOS 28.Apple предлагает два основных сценария для сохранения совместимости ваших данных. В обоих случаях компания настоятельно рекомендует сначала сделать резервную копию файлов.. Полное переформатирование (быстро, но с удалением данных)• Откройте Дисковую утилиту;• Выберите нужный диск и нажмите кнопку «Стереть»;• В графе «Формат» выберите APFS или APFS (зашифрованный). Данные будут удалены, но диск станет полностью совместим с будущими ОС.. Расшифровка и конвертация (дольше, но без потери данных)• Подключите диск к Mac и введите пароль для разблокировки;• Кликните правой кнопкой мыши (или удерживая Control) по иконке диска на Рабочем столе или в Finder и выберите «Расшифровать» (Decrypt);• Дождитесь окончания процесса (для больших дисков это займет много времени). • Отслеживать прогресс можно в Терминале с помощью команды diskutil cs list;• (Необязательно) Перевод в APFS: после расшифровки откройте Дисковую утилиту, выберите этот том, в верхнем меню нажмите Правка -> Преобразовать в APFS;• Если вам снова нужно шифрование, кликните по уже конвертированному диску в Finder правой кнопкой мыши и выберите «Зашифровать» (Encrypt).