Тысячи популярных устройств Samsung Galaxy получили обновление One UI 6.1.1

Фархад
S22

Вслед за недавним релизом довольно крупного обновления One UI 6.1.1 для флагманской серии Galaxy S23 компания Samsung выпустила прошивку для Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 и Galaxy Tab S8.

Обновление One UI 6.1.1 для смартфонов и планшетов 2022 года уже доступно в некоторых странах. Размер прошивки для всех устройств — более 2,8 ГБ, поэтому убедитесь, что у вас достаточно свободной памяти перед установкой обновления.

Помимо новых функций Galaxy AI, которые изначально были доступны только на Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, и нескольких изменениях в интерфейсе системы, прошивка включает в себя патч безопасности за сентябрь 2024 года.

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Источник:
GSM Arena
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