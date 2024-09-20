Тысячи популярных устройств Samsung Galaxy получили обновление One UI 6.1.1

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Вслед за недавним релизом довольно крупного обновления One UI 6.1.1 для флагманской серии Galaxy S23 компания Samsung выпустила прошивку для Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 и Galaxy Tab S8.Обновление One UI 6.1.1 для смартфонов и планшетов 2022 года уже доступно в некоторых странах. Размер прошивки для всех устройств — более 2,8 ГБ, поэтому убедитесь, что у вас достаточно свободной памяти перед установкой обновления.Помимо новых функций Galaxy AI, которые изначально были доступны только на Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, и нескольких изменениях в интерфейсе системы, прошивка включает в себя патч безопасности за сентябрь 2024 года.