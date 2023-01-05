Нейросети

«Тютелька в тютельку», туалетный утенок и другие русские фразы, проиллюстрированные нейросетью

Олег

Продолжаем следить за иллюстрациями, которые создает нейросеть Midjourney по словесным описаниям. Самые интересные результаты ИИ выдает в ответ на разные крылатые выражения, поговорки, языковые каламбуры или устоявшиеся фразеологизмы. Напоминаем, что нейросеть «не знает», что на самом деле подразумевается под этими словами и анализирует их лингвистически. Смотрим!

Гусь свинье не товарищ

Гусь свинье не товарищ


Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Чем дальше в лес, тем толще партизаны

Чем дальше в лес, тем толще партизаны


Тютелька в тютельку

Тютелька в тютельку


Мыши кололись, но продолжали есть кактус

Мыши кололись, но продолжали есть кактус


Туалетный утенок

Туалетный утенок


Цой жив 

Цой жив

14
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Источник:
Нейросеть for fun
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Комментарии

+40
gizoi
Чем то на петухова валю похож
Вчера в 13:32
#
+167
Dagoth Nik gizoi
На первом изображении?
Вчера в 14:27
#
Disney
+193
Disney gizoi
Однозначно с него сделали😂👍
Вчера в 17:31
#
Bor™
+566
Bor™
За первого партизана 👍
Вчера в 14:44
#
+38
NYX
Человек все это рисует. Какая еще нейросеть.
Вчера в 15:24
#
+4149
Gabriel
Цой выглядит как корейский Джими Хенрикс)))
Вчера в 15:50
#