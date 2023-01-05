«Тютелька в тютельку», туалетный утенок и другие русские фразы, проиллюстрированные нейросетью

Продолжаем следить за иллюстрациями, которые создает нейросеть Midjourney по словесным описаниям. Самые интересные результаты ИИ выдает в ответ на разные крылатые выражения, поговорки, языковые каламбуры или устоявшиеся фразеологизмы. Напоминаем, что нейросеть «не знает», что на самом деле подразумевается под этими словами и анализирует их лингвистически. Смотрим!
Гусь свинье не товарищ
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Тютелька в тютельку
Мыши кололись, но продолжали есть кактус
Туалетный утенок
Цой жив
Гусь свинье не товарищ
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Тютелька в тютельку
Мыши кололись, но продолжали есть кактус
Туалетный утенок
Цой жив