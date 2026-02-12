У AirPods Pro 3 появился серьёзный конкурент — вышли Sony WF-1000XM6 с самым мощным шумодавом







После двухлетнего перерыва компания Sony наконец-то выпустила новые флагманские беспроводные наушники — WF-1000XM6. Как видите, нейминг остался прежним, зато дизайн и начинка кардинально изменились.

Sony использует обновленную версию своего процессора V2, который предлагает 32-битный аудиопроцессинг (в прошлом поколении был 24-битный). Благодаря этому нововведению, Sony WF-1000XM6 звучат более чётко и детализировано.Наушники оснащены 8,4-мм динамическими драйверами и поддерживают аудиокодеки AAC, SBC, LC3 и LDAC, а также технологию Sony DSEE Extreme, использующую алгоритм искусственного интеллекта для улучшения качества сжатых аудиофайлов.Еще одно ключевое изменение в WF-1000XM6 — чип шумоподавления QN3e, унаследованный от накладных наушников WH-1000XM6. Он обеспечивает на 25% более эффективное шумоподавление по сравнению со своими предшественниками.Для пользователей, предпочитающих настраивать вывод звука, Sony предлагает обновленный 10-полосный эквалайзер в приложении Sony Sound Connect. Среди прочих особенностей Sony WF-1000XM6 — многоточечное сопряжение через Bluetooth 5.3 (LE), Auracast, Fast Pair и Swift Pair. Наушники также поддерживают 360 Reality Audio с отслеживанием положения головы. Без подзарядки WF-1000XM6 работают до 8 часов, а с кейсом — 24. Также в них есть беспроводная зарядка и влагозащита IPX4.Sony WF-1000XM6 доступны в серебристом и черном цветах по цене $330.