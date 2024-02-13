У Apple большие планы на март 2024. Вот всё, что нас ждет через месяц





Каждый год весна, а точнее март месяц, для Apple является «горячим периодом» анонсов и релизов. Весной часто выходят новые iPad и Mac, иногда появляются осенние iPhone в новых цветах, а в этом году в списке есть и большой программный апдейт. Обо всём по порядку.





Новые девайсы

MacBook Air 13 и 15 дюймов с чипом M3 и Wi-Fi 6E в том же дизайне

iPad Pro с OLED-дисплеями и чипом M3

Совершенно новый iPad Air с дисплеем 12,9 дюйма, чипом M2 и Wi-Fi 6E

Обновленный iPad Air 10,9 с чипом M2 и Wi-Fi 6E

Обновленная клавиатура Magic Keyboard для iPad с увеличенным трекпадом и алюминиевым корпусом.

Обновленный iPhone

iOS 17.4