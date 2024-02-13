У Apple большие планы на март 2024. Вот всё, что нас ждет через месяц

Каждый год весна, а точнее март месяц, для Apple является «горячим периодом» анонсов и релизов. Весной часто выходят новые iPad и Mac, иногда появляются осенние iPhone в новых цветах, а в этом году в списке есть и большой программный апдейт. Обо всём по порядку.
Новые девайсыСогласно инсайдам, в марте 2024 года мы, скорее всего, увидим новые планшеты и компьютеры Apple. Марк Гурман из Bloomberg уверен, что компания готовит следующие новинки:
- MacBook Air 13 и 15 дюймов с чипом M3 и Wi-Fi 6E в том же дизайне
- iPad Pro с OLED-дисплеями и чипом M3
- Совершенно новый iPad Air с дисплеем 12,9 дюйма, чипом M2 и Wi-Fi 6E
- Обновленный iPad Air 10,9 с чипом M2 и Wi-Fi 6E
- Обновленная клавиатура Magic Keyboard для iPad с увеличенным трекпадом и алюминиевым корпусом.
В числе противоречивых слухов — интеграция MagSafe в будущие iPad Pro. Это было бы здорово, но есть сомнения, так как придется сделать корпус планшета стеклянным или пластиковым.
Обновленный iPhoneКак мы писали выше, весной Apple нередко презентует самый последний iPhone в новом цвете корпуса. Например, в апреле 2021 вышел iPhone 12 Purple, в марте 2022 — iPhone 13 Alpine Green, а в марте 2023 — желтый iPhone 14.
Вполне вероятно, что базовый iPhone 15 и iPhone 15 Plus тоже получат новый цвет; источник считает, что это будет Product (RED), то есть темно-красный. Инсайдов на этот счет очень мало, поэтому достоверно этого сказать нельзя.
iOS 17.4Разумеется, самой большой новостью марта 2024 года станет историческое обновление iOS, которое впервые избавит часть пользователей iPhone от части ограничений Apple. Владельцы айфонов в странах Евросоюза получат доступ к NFC, сторонние магазины приложений и возможность оплачивать внутриигровые покупки не через App Store.
К сожалению, на текущий момент нет никаких предпосылок, что все эти вкуснейшие изменения докатятся до России. Однако не стоит унывать: если калитка приоткрылась, то рано или поздно мы в нее попадем. Вполне возможно, российские разработчики найдут способ обойти региональные ограничения и порадуют нас чем-то вроде Mir Pay на iPhone. Но это не точно.