У Apple большие планы на Vision Pro и умные очки под Ray-Ban — анонсы расписаны до 2029 года







Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо представил внутреннюю дорожную карту продуктов Apple в категории шлемов Vision и смарт-очков до конца десятилетия. Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо представил внутреннюю дорожную карту продуктов Apple в категории шлемов Vision и смарт-очков до конца десятилетия. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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По словам инсайдера, компания работает над как минимум 7 устройствами: тремя гарнитурами Vision и четырьмя типами умных очков. Уже с 2025 года Apple начнёт поэтапный выпуск, фокусируясь на упрощении конструкций и расширении аудитории.В 2025 году появится Vision Pro с чипом M5, без крупных изменений, скорее как переходная версия. В 2027-м выйдет Vision Air — более лёгкая и дешёвая альтернатива, а также первые смарт-очки, фокусирующиеся на аудио, фото и ИИ. В них не будет экрана. Скорее всего, они будут максимально схожи со смарт-очками Ray-Ban. В 2028 году ожидается полноценное второе поколение Vision Pro с новым дизайном и мощным чипом уровня Mac. Тогда же выйдут и очки XR с дисплеем LCoS и волноводной оптикой. Далее, в 2029 году может появиться вторая версия XR-очков.Также аналитик заявил, что Apple пересматривает проект смарт-очков, которые должны были выступать носимым экраном для iPhone или Mac (по типу Xreal. По словам Куо, главные проблемы инженеров — вовсе не железо, а софт и ИИ.