После многочисленных слухов и утечек Apple наконец-то представила маячки для отслеживания предметов, которые получили название AirTags. Перед запуском предзаказа журналисты сайта The Verge обратили внимание, что комбинировать эмодзи с какашкой и другие смайлики можно только в определенном порядке.Просто разместить смайлики в порядке бреда не получится, например, вот что происходит, когда вы попытаетесь сделать гравюру с эмодзи коня и какашки. Именно в таком порядке:Но как только вы поменяете их местами, разместив сначала какашку, а потом лошадь (подразумевая «дерьмового коня»), то конфигуратор гравировки сразу одобрит такую конфигурацию:Журналисты сайта The Verge отмечают, что с другими животными таких проблем не возникают. Например, комбинация какашки с единорогом (хотя, это условно разновидность лошади), змеей, обезьяной и курицей работают в двух разных последовательностях.Также не получится кастомизировать свои AirTags с помощью ругательств. На одной метке можно разместить слово из четырех букв, но несмотря на ограничения брани, пользователям всё еще доступны «SUCK» и «BUTT».Такие же ограничения присутствуют при кастомизации с помощью гравюр на AirPods и iPad. По поводу своей находки журналисты The Verge запросили комментарии у Apple, не является ли это ошибкой в системе, но компания пока не ответила.