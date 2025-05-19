У Apple есть секретная нейросеть, которая не уступает ChatGPT







По данным Bloomberg,

По данным Bloomberg, Apple всерьёз взялась за разработку собственного чат-бота и за последние шесть месяцев добилась существенного прогресса. Руководители уверены, что текущая внутренняя версия их ИИ-ассистента уже сопоставима с последними релизами ChatGPT. При этом в компании обсуждается идея наделить Siri возможностью получать и анализировать информацию напрямую из интернета.

Интересно, что ещё недавно глава отдела ИИ Apple Джон Джаннандреа сомневался в необходимости превращать Siri в полноценного чат-бота. Однако сейчас акцент сместился: в Apple считают приоритетом создание ассистента, способного конкурировать с решениями OpenAI и Google. Пока технология тестируется внутри компании, но задел уже внушительный. Интересно, что ещё недавно глава отдела ИИ Apple Джон Джаннандреа сомневался в необходимости превращать Siri в полноценного чат-бота. Однако сейчас акцент сместился: в Apple считают приоритетом создание ассистента, способного конкурировать с решениями OpenAI и Google. Пока технология тестируется внутри компании, но задел уже внушительный. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Несмотря на успехи, крупных анонсов по Siri на WWDC в июне ждать не стоит. В лучшем случае, обновлённая версия ассистента на базе LLM появится ближе к iOS 19.5 весной 2026 года.