У Apple есть секретная нейросеть, которая не уступает ChatGPT

Фархад

АИ

По данным Bloomberg, Apple всерьёз взялась за разработку собственного чат-бота и за последние шесть месяцев добилась существенного прогресса. Руководители уверены, что текущая внутренняя версия их ИИ-ассистента уже сопоставима с последними релизами ChatGPT. При этом в компании обсуждается идея наделить Siri возможностью получать и анализировать информацию напрямую из интернета.

Интересно, что ещё недавно глава отдела ИИ Apple Джон Джаннандреа сомневался в необходимости превращать Siri в полноценного чат-бота. Однако сейчас акцент сместился: в Apple считают приоритетом создание ассистента, способного конкурировать с решениями OpenAI и Google. Пока технология тестируется внутри компании, но задел уже внушительный.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Несмотря на успехи, крупных анонсов по Siri на WWDC в июне ждать не стоит. В лучшем случае, обновлённая версия ассистента на базе LLM появится ближе к iOS 19.5 весной 2026 года.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
Фанат Apple избавился от iPhone, Apple Watch и Macbook. Взамен он купил Samsung Galaxy и кое-что еще
Посмотрите, как круто выглядит прототип Powerbeats Pro 2 в прозрачном корпусе
Apple исправляется: стратегия, которая бесила всех, уйдет в прошлое

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии