Спутник


Apple может столкнуться с несколькими трудностями при внедрении спутниковой связи в iPhone. Об этом рассказали в зарубежном издании Gizmochina.

Согласно источнику, слухи о скором появлении спутниковой связи LEO в iPhone сильно преувеличены. Эта функция является совершенно новой для индустрии, поэтому на ее внедрение потребуется очень много времени. Gizmochina выделяет несколько основных проблем, с которыми может столкнуться Apple в процессе достижения этой цели.
  • Во-первых, спутниковая связь требует наличия специального чипа внутри устройства. Всё, что сейчас «содержат» в себе iPhone и iPad, не подходит для реализации LEO. Чип спутниковой связи — это отдельное устройство, которым необходимо оснастить все будущие модели «яблочных» девайсов. При этом iPhone и iPad, которые вышли до этого момента, очевидно, не получат поддержки спутниковой связи.
  • Во-вторых, для реализации спутниковой связи нужны… спутники. Это очень простая мысль, но она может стать проблемой для Apple. Дело в том, что на околоземной орбите нет «ничейных» или «публичных» спутников для связи между людьми. А значит, что у Apple есть два варианта: либо договариваться с владельцами уже запущенных спутников (например, с Илоном Маском), либо запускать свои собственные. Существуют спутники, которыми пользуются экстренные службы мира, но об их использовании тоже придется договариваться — только уже не с отдельными людьми, а с главами государств. Источник не исключает второй вариант — Apple действительно может вывести на орбиту небольшое количество своих собственных спутников, чтобы обеспечить необходимую функциональность своим гаджетам.
  • В-третьих, на использование спутниковой связи Apple придется получать разрешение в каждой отдельной стране. Прежде всего, смартфоны, оборудованные такими чипами, должны проходить сертификацию по иному стандарту уже на въезде в страну для последующей продажи на ее территории. Кроме того, государство должно дать добро на использования спутникового канала в своих границах, ведь iPhone может создавать помехи для внутренней связи экстренных служб и военных. Всё это потребует долгих переговоров и компромиссов. Скорее всего, с рядом стран Apple так и не сможет договориться.
  • В-четвертых, источник предполагает, что операторы связи могут «поднять бунт» против Apple. Компания уже довольно давно продает свои смартфоны в США по контрактам с мобильными провайдерами, и для этих целей даже блокирует iPhone для использования только с одним оператором. Пока неизвестно, как партнеры-провайдеры отреагируют на появление в устройствах Apple любого другого типа связи, который потенциально может стать конкурирующим для них.
Ранее мы рассказали о других нюансах появления спутниковой связи в iPhone — как это будет работать, и когда ее стоит ожидать. Кроме того, мы собрали всю информацию о будущем iPhone 13 — он должен выйти уже очень скоро. 



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Источник:

Gizmochina Gizmochina

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