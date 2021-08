Пользователи iTunes Match раздосадованы — судя по жалобам на Reddit и форуме поддержки Apple, этот сервис не работает уже несколько недель. И это несмотря на то, что он платный, доступ к нему обходится в 24,99 доллара в год (в России 929 рублей в год).Когда точно сломался iTunes Match, неизвестно, жалобы стали появляться лишь спустя некоторое время после того, как в нём возник сбой. Apple узнала о проблемах только после сообщений пользователей. iTunes Match был популярен до появления Apple Music — в те годы, когда пользователи покупали музыку в iTunes, а могли не покупать.Оформить подписку на iTunes Match можно отдельно за относительно небольшую плату, но этим сервисом также можно пользоваться в рамках подписки на Apple Music (169 рублей в месяц в России или 9,99 доллара в США). iTunes Match позволяет слушать треки, которых нет в Apple Music — пользователь самостоятельно загружает их в облако, после чего они становятся доступны индивидуально только ему на всех его устройствах.Пользователи жалуются, что при попытке включить какой-либо трек из коллекции iTunes Match появляется сообщение «Matching your music with songs in the iTunes Store», свидетельствующее о том, что сервис пытается найти нужный трек в магазине iTunes, но не может это сделать. Предположительно, проблема появилась после выпуска обновления macOS Big Sur 11.5, но она затрагивает устройства и с другими версиями macOS, даже более ранними. С чем связана эта проблема и собирается ли Apple решать её или тихо похоронит iTunes Match, неизвестно.