У банка Wildberries появился полноценный накопительный счёт

«WB Банк», входящий в экосистему маркетплейса Wildberries, запустил накопительные счета для физических лиц. Новый продукт доступен для открытия прямо в мобильном приложении Wildberries и позволяет клиентам размещать средства на любой срок с возможностью свободного пополнения и снятия. Ставка по накопительному счёту в настоящий момент составляет 12% годовых и не требует выполнения дополнительных условий — она действует независимо от суммы трат по карте, остатка на счёте или наличия других продуктов.Проценты по счёту начисляются ежедневно исходя из фактического остатка и выплачиваются в конце каждого месяца. Ранее «WB Банк» запустил дебетовую карту с кешбэком 5% за покупки в супермаркетах.Для денег, которые могут понадобиться в любой момент, накопительный счет с ежедневным начислением процентов удобнее вклада, так как позволяет снимать средства без потери уже начисленного дохода. Конкуренты, вроде «Ozon Банка» и «Яндекс Банка», уже предлагают аналогичные продукты, и при выборе важно сравнить не только ставку, но и реальные условия её получения.