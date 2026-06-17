Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

У банка Wildberries появился полноценный накопительный счёт

Александр



«WB Банк», входящий в экосистему маркетплейса Wildberries, запустил накопительные счета для физических лиц. Новый продукт доступен для открытия прямо в мобильном приложении Wildberries и позволяет клиентам размещать средства на любой срок с возможностью свободного пополнения и снятия. Ставка по накопительному счёту в настоящий момент составляет 12% годовых и не требует выполнения дополнительных условий — она действует независимо от суммы трат по карте, остатка на счёте или наличия других продуктов.

Проценты по счёту начисляются ежедневно исходя из фактического остатка и выплачиваются в конце каждого месяца. Ранее «WB Банк» запустил дебетовую карту с кешбэком 5% за покупки в супермаркетах.

Для денег, которые могут понадобиться в любой момент, накопительный счет с ежедневным начислением процентов удобнее вклада, так как позволяет снимать средства без потери уже начисленного дохода. Конкуренты, вроде «Ozon Банка» и «Яндекс Банка», уже предлагают аналогичные продукты, и при выборе важно сравнить не только ставку, но и реальные условия её получения.

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
На Wildberries появился новый способ экономить
Купить эти праздничные товары на OZON и Wildberries теперь будет очень сложно
Wildberries втихую поменял правила отказа от товаров. Написано одно, на деле — намного хуже

Рекомендации

Рекомендации

Домашний интернет начнут фильтровать. В Москве внедряют «белые списки» для проводной сети (Обновлено)
Протестировали две замены Telegram — KakaoTalk и BiP. Они уже в топе российского App Store
Власти РФ готовят закон, который позволит облагать налогом переводы между физлицами
Как работает WB Taxi: в два раза дешевле конкурентов и кэшбэк 50%

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (1)

Вася Вотафаков
+6574
Вася Вотафаков
У Яндекса 11%. У Озона 12%, но проценты прилетают каждый день на счет, а не в конце месяца. Что естественно выгоднее. Тк на них тоже капают %
38 минут назад
#

Читайте также