По данным РБК, 11 марта часть абонентов беспроводного фиксированного интернета отключат от доступа к сети. Дело в том, что в этот день истечёт срок действия контрактов на использование частот 3,4-3,6 гигагерца, а этот диапазон используется в телекоммуникационном оборудовании, установленном в основном в областях, куда невозможно или слишком затратно проложить кабель.
По оценке экспертов, после отключения передатчиков интернет может пропасть примерно у 100 тысяч абонентов. В «Ростелекоме» подтвердили наличие проблемы и сообщили, что постараются продлить контракты при первой возможности или предложить клиентам альтернативу. По данным компании, беспроводным фиксированным интернетом пользуется примерно 1% населения России. Абонентов, которые подключены по кабелю или оптике, ситуация никак не затронет.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что в ближайшие дни состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет принято решение о продлении контрактов. Это означает, что операторы смогут продолжить использовать передатчики, работающие в диапазоне 3,4-3,6 гигагерца, а абоненты не потеряют доступ к интернету. Скорее всего, это временное решение, и операторам придётся всё равно менять оборудование на более современное.
Андрей Канцуров, директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры России:
«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц. Уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот и продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны)».
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