Поисковая система DuckDuckGo — главный конкурент Google и «Яндекса» на рынке поиска информации в интернете. И в отличие от других систем, у неё имеется очень лёгкая страница поиска.



Лайт-версия DuckDuckGo весит всего около 30 килобайт и загружается даже при очень слабом и медленном интернете. Она может пригодиться вам, если сигнал связи оказался слабым из-за сбоев и тяжёлые сайты не загружаются.







На DuckDuckGo нет рекламы, а в поисковую выдачу не подмешивается лишняя информация. Конечно, сайты, найденные в DuckDuckGo, могут быть тяжеловесными, а скорость их загрузки будет зависеть от качества соединения. При использовании браузеров с функцией сжатия трафика они будут открываться быстрее, но это зависит от множества факторов, на которые не могут повлиять поисковые системы.







