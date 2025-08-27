У этого смартфона realme батарея втрое больше, чем в Galaxy S25 Ultra







В рамках мероприятия 828 Fan Festival компания realme представила два новых концептуальных смартфона. Первый может похвастаться аккумулятором на 15 000 мАч, который выдаёт до 5 дней работы без подзарядки, а второй — Chill Fan Phone — получил батарею на 10 000 мАч и встроенный вентилятор, способный снижать температуру на 6°C.

Первый безымянный девайс получил батареей ёмкостью 15 000 мАч со 100% кремниевым анодом. Компания утверждает, что это в 4 раза больше, чем у обычных кремний-углеродных аккумуляторов. Его плотность энергии составляет впечатляющие 1200 Вт·ч/л, что позволяет добиться невероятного времени работы. realme даже перешла на твердые электролиты, оптимизировала процесс упаковки аккумулятора и изменила компоненты материнской платы, чтобы всё это работало.Этот смартфон может работать более 50 часов в режиме воспроизведения видео, более 18 в режиме записи видео и 30 в играх. Несмотря на внушительную ёмкость аккумулятора, толщина устройство составляет 8,89 мм. Разумеется, его можно использовать в качестве пауэрбанка.Среди прочих особенностей гаджета — чип MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 6,7-дюймовый дисплей и Android 15.realme Chill Fan Phone предлагает три метода охлаждения: большую испарительную камеру площадью 7700 мм², вращающийся вентилятор для отвода тепла и термоэлектрический охладитель. Последний интегрирован в телефон. Сочетание этих методов охлаждения позволяет устройству снизить рабочую температуру до 6°C, сохраняя при этом максимальную частоту кадров в более чем 20 популярных играх.Концепт смартфона Chill Fan Phone похож на серию realme GT7, но он оснащён задней панелью realme IseSense Ultra, которая меняет цвет с белого на синий по мере охлаждения телефона.Из минусов: оба телефона — всего лишь концепты, которые демонстрируют возможности realme в области исследований и разработок. Продаваться они пока не будут.