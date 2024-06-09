Для Face ID нашлось новое применение в iOS 18



Компания Apple наконец позволит блокировать отдельные приложения от постороннего доступа. Об этом пишет MacRumors.



Возможность защищать вход в определенные приложения кодом, паролем или биометрией пользователи просят у Apple уже давно. До сих пор компания лишь добавила блокировку отдельных папок в «Фото» и некоторых записей в «Заметках», а остальное ложится на разработчиков приложений. Если они внедрят защиту в свой продукт, то она там появится.







Согласно источнику, в iOS 18 наконец появится единая система блокировки приложений с помощью Face ID. Пользователь сможет включить защиту на входе в ту или иную утилиту; чтобы попасть внутрь приложения, придется «приложить лицо». Возможно, фича будет работать также с Touch ID и код-паролем.



Ранее экспериментальным путем пользователи уже нашли способ блокировки приложений (например, с помощью Согласно источнику, в iOS 18 наконец появится единая система блокировки приложений с помощью Face ID. Пользователь сможет включить защиту на входе в ту или иную утилиту; чтобы попасть внутрь приложения, придется «приложить лицо». Возможно, фича будет работать также с Touch ID и код-паролем.Ранее экспериментальным путем пользователи уже нашли способ блокировки приложений (например, с помощью «Экранного времени» «Команд» ), но полноценную системную блокировку эти костыли всё равно не заменят.