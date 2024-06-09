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Для Face ID нашлось новое применение в iOS 18

Олег

iOS 18


Компания Apple наконец позволит блокировать отдельные приложения от постороннего доступа. Об этом пишет MacRumors.

Возможность защищать вход в определенные приложения кодом, паролем или биометрией пользователи просят у Apple уже давно. До сих пор компания лишь добавила блокировку отдельных папок в «Фото» и некоторых записей в «Заметках», а остальное ложится на разработчиков приложений. Если они внедрят защиту в свой продукт, то она там появится.

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Согласно источнику, в iOS 18 наконец появится единая система блокировки приложений с помощью Face ID. Пользователь сможет включить защиту на входе в ту или иную утилиту; чтобы попасть внутрь приложения, придется «приложить лицо». Возможно, фича будет работать также с Touch ID и код-паролем.

Ранее экспериментальным путем пользователи уже нашли способ блокировки приложений (например, с помощью «Экранного времени» и «Команд»), но полноценную системную блокировку эти костыли всё равно не заменят. 

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Источник:
MacRumors
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