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У Galaxy S26 Ultra есть неприятная проблема с экраном. Samsung уже начала расследование

Фархад


Владельцы флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 Ultra начали сообщать о необычном дефекте экрана. По словам пользователей, спустя некоторое время в центральной части дисплея появляется заметный красный оттенок, который не исчезает и очень заметен при повседневном использовании.

Как сообщает портал Newsway, Samsung уже начала внутреннее расследование. Представитель компании подтвердил, что специалисты выясняют причину возникновения проблемы, однако пока не называют сроки завершения проверки и не раскрывают возможные источники неисправности.



Среди пользователей на Reddit и профильных форумах появилась версия, что дефект может быть связан с функцией «Конфиденциальность дисплея» (Privacy Display). Некоторые предполагают, что именно она способна привести к выгоранию пикселей, из-за чего и появляется красноватый оттенок. Впрочем, Samsung эту теорию пока никак не подтвердила.

Если расследование покажет, что проблема действительно носит массовый характер, компания, скорее всего, запустит программу бесплатной замены дисплеев или самих устройств. Пока же пользователям Galaxy S26 Ultra остается ждать официальных результатов проверки.
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Источник:
SamMobile
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