У геймеров наконец-то появилась игровая операционная система — SteamOS. Какие у неё плюсы и минусы?
Фото artistro08 / reddit
Геймеры десятилетиями мирились с Windows как с единственной полноценной ОС для игр — и никак не могли привыкнуть к её тормозам, глюкам, внезапным перезагрузкам посреди катки и капризным драйверам, которые любят жить своей жизнью. Но эпоха безальтернативного выбора подходит к концу: компания Valve сделала то, чего от неё ждали ещё со времён анонса Steam Machine — выпустила SteamOS, которая может устанавливаться почти на любой ПК. Операционная система, которая раньше была заточена исключительно под Steam Deck, теперь открыта для всех. И это не просто очередной дистрибутив Linux — это первая по-настоящему игровая ОС, где не нужно ничего настраивать, чтобы запускать любимые игры.
В чём главное преимущество SteamOS? Это система, которая заточена под игры. Благодаря Proton — фирменной прослойке Valve — она запускает почти все игры, написанные под Windows, причём часто с лучшей производительностью, чем в самой Windows. В отличие от Microsoft, которая уже много лет безуспешно пытается сделать Windows удобной для геймеров, Valve с самого начала строила SteamOS вокруг геймпада и телевизора. Интерфейс заточен под управление с контроллера, система не грузит процессор фоновыми процессами, а обновления не вызывают принудительную перезагрузку в самый неподходящий момент. К тому же SteamOS распространяется бесплатно, и её можно поставить на любой компьютер с процессором Intel или AMD.
Но не всё так радужно. SteamOS пока что — система для энтузиастов, а не для всех. Процесс установки на ПК значительно сложнее, чем у большинства дистрибутивов Linux. А главная беда — это отсутствие поддержки видеокарт NVIDIA: на данный момент SteamOS нормально работает только с графикой от AMD и Intel, а полноценной адаптации под NVIDIA придётся ждать как минимум до 2027 года. Сейчас компания Valve активно сотрудничает с NVIDIA и даже собрала отдельную команду разработчиков драйверов, но пока что владельцам этих видеокарт придётся либо ставить SteamOS с «костылями», либо оставаться на Windows. К тому же на нефирменных устройствах не будут работать некоторые фишки нового Steam Controller и технология HDMI-CEC, которая нужна, к примеру, для автоматического включения и отключения телевизора через видеосигнал от компьютера.
В общем, идеальная ОС для геймеров уже близко, но до идеала сталась ещё пара шагов. Тем не менее, даже в таком виде SteamOS способна серьёзно изменить расклад сил на рынке. Учитывая, что базовая Steam Machine с 512 ГБ стоит $1049 (~78 тысяч рублей по официальному курсу), а в России ритейлеры просят за неё почти 200 тысяч рублей, возможность бесплатно превратить свой старый ПК в игровую машину рублей выглядит крайне заманчиво. Valve, разумеется, в выигрыше — чем больше пользователей SteamOS, тем больше покупок в Steam. А Microsoft тем временем рискует потерять значительную долю игрового рынка: Windows по-прежнему остаётся самой популярной ОС в мире, но геймеры уже начали массово уходить на Linux. Если SteamOS доведут до ума, у Microsoft появится реальный конкурент, которого не было два десятилетия. А у геймеров — наконец-то нормальная ОС, которая не будет мешать играть.
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