У геймеров сегодня траур: теперь Xbox Game Pass смогут позволить себе только олигархи

Фархад

Game

Похоже, Microsoft окончательно решила закопать игровое подразделение вместе с консолями Xbox и подписками Game Pass, как это было с мобильным департаментом и брендом Nokia.

В этот раз Microsoft решила поднять цену Xbox Game Pass Ultimate на 50% до $30 в месяц или $360 в год. Это почти 30 тысяч рублей. При этом Ultimate остаётся единственным тарифом с релизами первого дня и прочими бонусами. Компания объясняет подорожание расширением библиотеки игр и добавлением новых возможностей.

Xbox

С 1 октября 2025 года Game Pass будет разделён на три тарифа: Essential ($9,99), Premium ($14,99) и Ultimate ($29,99). Ultimate остаётся единственным планом с доступом к основным релизам — их будет более 75 в год. Также в подписку впервые включат каталоги Ubisoft+ Classics и Fortnite Crew, которые по отдельности продаются по $14 и $10.

Пока контора озвучила цены для США и Европы. Скорее всего, в других регионах цены также повысятся.
IGN
Aspard
+733
Aspard
Ну хз, на известном маркете 12299 за 15 месяцев, 10399 за 13. Один черт у нас прямого пути покупок нет, так не пофиг ли?
33 минуты назад
#