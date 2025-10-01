У геймеров сегодня траур: теперь Xbox Game Pass смогут позволить себе только олигархи

Похоже, Microsoft окончательно решила закопать игровое подразделение вместе с консолями Xbox и подписками Game Pass, как это было с мобильным департаментом и брендом Nokia.
С 1 октября 2025 года Game Pass будет разделён на три тарифа: Essential ($9,99), Premium ($14,99) и Ultimate ($29,99). Ultimate остаётся единственным планом с доступом к основным релизам — их будет более 75 в год. Также в подписку впервые включат каталоги Ubisoft+ Classics и Fortnite Crew, которые по отдельности продаются по $14 и $10.
Пока контора озвучила цены для США и Европы. Скорее всего, в других регионах цены также повысятся.