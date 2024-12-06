У Google опять стащили смартфон: Pixel 9a показали вживую за полгода до презентации







Похоже, Google даже не пытается решить проблему утечек. Причём инсайдерам удаётся раздобыть не просто чертежи, как это бывает с другими брендами, а финальные версии продуктов. Например, сегодня в сети появились живые фотографии Pixel 9a. Похоже, Google даже не пытается решить проблему утечек. Причём инсайдерам удаётся раздобыть не просто чертежи, как это бывает с другими брендами, а финальные версии продуктов. Например, сегодня в сети появились живые фотографии Pixel 9a. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Изначально предполагалось, что Google выпустит бюджетную модель в июне 2025 года. Однако с переходом на новый график релиза устройств премьера Pixel 9a может состояться раньше. До этого инсайдеры уже показывали рендеры с новым дизайном. Теперь, похоже, рабочий прототип выставили на торги.В целом дизайн задней панели соответствует стилистике устройств Pixel 2024 года, но камеры в Pixel 9a расположены почти вровень корпусу. Тут нет специального ободка, а сама спинка, похоже, сделана из пластика.Предполагается, что Pixel 9a получит чипсет Tensor G4 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 5000 мАч с медленной проводной зарядкой на 18 Вт.Некоторые источники утверждают, что релиз новинки состоится до конца года, но мы делаем ставку февраль-март 2025.