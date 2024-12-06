У Google опять стащили смартфон: Pixel 9a показали вживую за полгода до презентации

Похоже, Google даже не пытается решить проблему утечек. Причём инсайдерам удаётся раздобыть не просто чертежи, как это бывает с другими брендами, а финальные версии продуктов. Например, сегодня в сети появились живые фотографии Pixel 9a.
Предполагается, что Pixel 9a получит чипсет Tensor G4 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 5000 мАч с медленной проводной зарядкой на 18 Вт.
Некоторые источники утверждают, что релиз новинки состоится до конца года, но мы делаем ставку февраль-март 2025.
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