У Google появилась мощнейшая нейросеть — Gemini

Александр



Компания Google создала нейросетевую модель Gemini, которая будет использоваться в различных проектах, в том числе общедоступном чат-боте Bard. По словам гендиректора Google Сундара Пичаи, Gemini работа лучше большинства аналогов.

Инженеры Google предусмотрели применение Gemini в универсальных задачах. Эта нейросеть может применяться повсеместно — начиная от смартфонов и заканчивая дата-центрами. Создано три версии Gemini, которые отличаются специализацией: Ultra для решения сложных задач, Nano для мобильных девайсов и Pro — что-то среднее между ними.

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В большинстве задач Gemini обходит своего главного конкурента, технологию ChatGPT, которая лежит в основе чат-бота ChatGPT от компании OpenAI. В частности, она показала себя лучше в рассуждении и в распознавании изображений. Основное преимущество Gemini заключается в мультимодальности, которая заключается, что нейросеть способна взаимодействовать одновременно с разными видами данных (например, умеет сразу и видеть, и слышать пользователя).

Некоторое время Bard был копией ChatGPT, а благодаря Gemini получит возможности, позволяющие ему вырваться далеко вперёд, причём не только в повседневных задачах (вроде генерирования текста на заданную тематику или изображений по описанию), но и в профессиональном использовании. Широкий доступ к нейросети Gemini будет открыт 13 декабря — она появится в чат-боте Bard. На начальном этапе она будет работать лишь на нескольких языках, среди которого нет русского, а позже появится расширенная языковая поддержка.

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Источник:
Google
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Комментарии

+7
Brightside
Простите, но вы хоть читаете тело статьи или весь ваш «труд» заключается во взаимодействии с буфером обмена? Столько глупых ошибок в тексте. Пожалуй стоило бы уделить пару минут редактированию прежде чем постить.
час назад в 00:22
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