У Insta360 вышел лучший микрофон для начинающих блогеров. Стоит копейки

Фархад

Insta360

Популярный производитель гаджетов для съёмки Insta360 выпустил свой первый беспроводной микрофон — Mic Air. Аксессуар весом 7,9 г напоминает пуговицу и фиксируется на одежде с помощью магнитов.

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Insta360 Mic Air поддерживает запись в 24-бит/48 кГц. Он оснащён встроенным шумоподавлением, а управлять съёмкой и шумодавом можно одной кнопкой. Микрофон работает с камерами Insta360 X5, Ace Pro 2 по Bluetooth, стабилизаторами серии Flow и большинством устройств с USB-C. Для более широкой совместимости компания предлагает набор 1 TX + 1 RX, который можно прицепить к смартфонам, ПК и планшетам.

Insta360

Пока Insta360 Mic Air доступен только на Amazon по цене $49, а версия с приёмником обойдётся желающим в $69. Для сравнения, проверенный Hollyland Lark M2 стоит около 10 тысяч, а легендарный DJI Mic 2 — 15 тысяч рублей за комбо.
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Источник:
Insta360
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Комментарии

+936
Paspartu
А dji mic mini стоит 6 тыс
час назад в 15:35
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