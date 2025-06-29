У Insta360 вышел лучший микрофон для начинающих блогеров. Стоит копейки







Популярный производитель гаджетов для съёмки Insta360 выпустил свой первый беспроводной микрофон — Mic Air. Аксессуар весом 7,9 г напоминает пуговицу и фиксируется на одежде с помощью магнитов. Популярный производитель гаджетов для съёмки Insta360 выпустил свой первый беспроводной микрофон — Mic Air. Аксессуар весом 7,9 г напоминает пуговицу и фиксируется на одежде с помощью магнитов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Insta360 Mic Air поддерживает запись в 24-бит/48 кГц. Он оснащён встроенным шумоподавлением, а управлять съёмкой и шумодавом можно одной кнопкой. Микрофон работает с камерами Insta360 X5, Ace Pro 2 по Bluetooth, стабилизаторами серии Flow и большинством устройств с USB-C. Для более широкой совместимости компания предлагает набор 1 TX + 1 RX, который можно прицепить к смартфонам, ПК и планшетам.Пока Insta360 Mic Air доступен только на Amazon по цене $49, а версия с приёмником обойдётся желающим в $69. Для сравнения, проверенный Hollyland Lark M2 стоит около 10 тысяч, а легендарный DJI Mic 2 — 15 тысяч рублей за комбо.